Del rock & roll de Xabi Alonso al heavy metal de Arbeloa: "Quiero que Vinícius baile"

Álvaro Arbeloa ya ejerce. 'El Espartano de Mourinho' siempre ha sabido manejarse en el escaparate de los medios y el primer día como entrenador blanco lo evidenció en la sala de prensa. Cómodo ante las preguntas, interpelando por su nombre a los periodistas, a quienes en muchos casos conoce y con los que tiene una relación cercana, lo que le posiciona en una situación ventajosa con respecto a su amigo 'El Trufas', como llama a Xabi.

'El Triángulo de las Bermudas'

Arbeloa advirtió en una de sus respuestas: "Sé donde estoy y la exigencia que hay. Sé lo que es jugar bien y tengo claro lo que quiere el aficionado. Aquí lo importante es ganar. Si no, no tendríamos el palmarés que tenemos". Muchos lo ven como un paracaidista que ha aterrizado en el banquillo blanco por su amistad con el hijo del presidente, Florentino Pérez Júnior, al que todos conocen como 'Chivo'. Este último, los Arbeloa (Álvaro y sus hermanos Yago y Raúl, que dirigen la agencia de publicidad Hello Media Group) y Óscar Ribot, el experiodista y exdirector de comunicación que hoy dirige la agencia de intermediación de futbolistas 'Best of You', forman lo que algunos llaman en la planta noble del Bernabéu "el triángulo de las Bermudas del Madrid". Colaboradores, más allá de su amistad, ese respaldo parece haber allanado el camino de Arbeloa hacia el banquillo de primer equipo. Por el camino quedó Raúl, al que Arbeloa adelantó por la derecha en su carrera por suceder a Ancelotti, en un primer momento, y a Xabi, finalmente.

Lucía Feijoo Viera

El que fuera lateral blanco es un entrenador con más inteligencia emocional que Xabi Alonso, pero menos inteligencia táctica que el tolosarra. Mourinhista declarado es más afilado y más vehemente que su predecesor. No le tiembla el pulso a la hora de 'rajar' en sala de prensa de los árbitros, ni si tiene que tirar de las orejas a un jugador. Esto último lo ha hecho con canteranos, entre ellos Joan Martínez recientemente, pero parece poco probable que lo repita con las estrellas del primer equipo.

Arbeloa tiene más carácter que Xabi, en el sentido telúrico del término, pero es un entrenador menos quisquilloso. Deja que el juego fluya y que los futbolistas tomen la iniciativa. En ese aspecto se acerca más al pragmatismo de Ancelotti que en la obsesión por el detalle de Alonso. No va a aburrir a los jugadores con sesudos análisis de vídeo, como su predecesor. Y es lo suficientemente listo como para haber traspasado el 'marrón' del problema físico a Antonio Pintus. Arbeloa ha recibido con los brazos abiertos a Pintus y lo hará con todo aquel que Florentino diga, sugiera y ordene. Álvaro será un soldado obediente, como lo ha sido siempre en los veinte años en los que lleva en el club.

Florentino, en el vestuario

Futbolísticamente opera, al menos así lo ha hecho en el Castilla y en las categorías inferiores del Madrid, con un mediocentro defensivo, que bien podría ser Tchouameni, y dos volantes interiores más dinámicos. Y arriba pone extremos a pie cambiado para dar espacio a las subidas de los laterales y le gusta tener un referente en punta. Alguien que por su naturaleza pegaría más con Gonzalo, pero que estando Mbappé pinta a que será el francés. Decía Arbeloa que no le preocupan mucho "los egos del vestuario". Él sabrá ganarse a los jugadores, por más que le miren con recelo y estén con las orejas tiesas con su llegada porque saben que es "el hombre del presidente". De hecho, muchos jugadores creen que es la forma más cercana a tener a Florentino como entrenador.

Arbeloa ya ha comenzado a hacer su trabajo regalando los oídos al madridismo. A los jugadores les dijo que "solo me preocupa tenerles disponibles, que se puedan expresar, que sean felices, que puedan disfrutar. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en esta vida". Y con Vinícius, el enemigo feroz que Xabi encontró en el vestuario, ha sido especialmente benévolo: "Quiero que Vinícius baile". A los aficionados les ha dejado un par de mensajes de esos que los argentinos califican como "tribunero", lo que viene siendo populista. "Para mí hoy es un día especial, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid, el mejor club del mundo, el mejor club de la historia", arrancó provocando que se dibujase una sonrisa en la cara de algunos de los presentes en la sala de prensa de Valdebebas. Y también dejó otra declaración que habrá gustado en los despachos: "Estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera porque es mi casa". En la previa del primer partido de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, el tolosarra anunció: "Mañana empieza el Rock & Roll". Con Arbeloa se podría decir que lo que viene es heavy metal. Especialmente en la sala de prensa, donde siempre deja algún titular jugoso, afilado, controvertido...