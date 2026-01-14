Al Real Murcia se le amontona el trabajo en el mercado

Reforzar la defensa y ganar chispa por los extremos siempre han sido las prioridades de la comisión deportiva del Real Murcia en el mercado de fichajes. De hecho, Joel Jorquera, el primer refuerzo invernal de los granas, llega para aportar verticalidad desde la banda. Pero, llegados a la mitad del mes de enero, a los responsables de la comisión deportiva del club murcianista se les está amontonando el trabajo a la misma vez que el reloj corre demasiado rápido y los fichajes no llegan. Y es que las prioridades iniciales, que todavía no han sido cubiertas, se quedan más que cortas. Porque todavía tiene que llegar un central, y más después de la lesión de Héctor Pérez; y porque falta un lateral izquierdo, como se lleva repitiendo desde hace muchas semanas, pero solo hay que ver cada partido del equipo de Adrián Colunga para darse cuenta de la necesidad de corregir las grandes carencias en el centro del campo, sobre todo si se quiere tener verdaderas aspiraciones de ascenso.

Completada ya la primera vuelta, y después de probar todas las alternativas posibles, Adrián Colunga sigue sin ser capaz de conseguir que el equipo sea protagonista en el medio, una zona en la que futbolistas como Isi Gómez y Antonio David están más que cuestionados, en la que Moyita anda desaparecido desde el 30 de octubre por problemas físicos y en la que Palmberg no acaba de dar un paso al frente para dejar de ser una expectativa y convertirse en una realidad.

Mirando para otro lado

Aunque la comisión deportiva quería mirar para otro lado, no valorándose en un principio la llegada de un centrocampista, el partido del pasado domingo ante el Hércules, donde, si alguien tenía dudas, se vieron más que claras las carencias de un Real Murcia incapaz de controlar el juego, puede haber hecho caer la venda en los ojos del equipo de trabajo liderado por Felipe Moreno y Pedro Asensio desde la salida de Asier Goiria.

Conseguir un jugador con amplitud de miras y que facilite el trabajo de los atacantes, a veces desesperados por la falta de fútbol del equipo en el centro del campo, se convierte en una prioridad, y más teniendo en cuenta las dudas que rodean a Moyita. Porque, aunque desde el club se confía en que el futbolista abandone la enfermería en un par de semanas, la inactividad en una temporada en la que ha acumulado varias lesiones no ayuda a pensar que el ex del Castellón vaya a ser capaz de asumir el rol protagonista que se esperaba cuando firmó el pasado verano.

Ya ocurrió lo mismo hace un año. Aunque el centro del campo no funcionaba, Asier Goiria prefirió mirar para otro lado en el mercado de enero, confiando en la vuelta al grupo de Isi Gómez, recuperado de la lesión que le tuvo fuera toda la primera vuelta. Pero Isi Gómez nunca dio un paso al frente y Fran Fernández tuvo que hacer malabares durante las semanas en las que tampoco pudo contar con Yriarte por lesión.

Sabiendo los antecedentes, no debería el Real Murcia tropezar en la misma piedra, sobre todo si quiere realmente optar a alcanzar a equipos como el Atlético B y al Sabadell en la lucha por el ascenso directo.

Antonio David, la decepción

Aunque Sekou ha logrado dar un paso al frente, ni Antonio David ni Isi Gómez están siendo importantes para el equipo. Decepcionante es sobre todo la aportación del futbolista cedido por el Albacete, y eso que desde la llegada de Colunga ha disfrutado de varias oportunidades para ir cogiendo ritmo de competición. Pero ni así ha logrado dar muestras para la esperanza, hasta el punto de que en este comienzo de 2026 ha vuelto a la suplencia. No jugó ni un minuto ante el Europa y solo disputó 17 contra el Hércules.

Habrá que ver si finalmente llega un centrocampista que aporte caché al equipo y no un jugador de relleno, como suele suceder en esta ventana. Lo que está claro es que el mercado ya ha llegado a la mitad, y el Real Murcia solo ha cerrado el fichaje de Joel Jorquera, que ocuparía la ficha liberada por Cadorini. Mucho trabajo por delante tiene Pedro Asensio, que también necesita reforzar la defensa con un central y un lateral, y más ahora que se han lesionado Héctor Pérez y Jorge Mier y que te quedas sin alternativas en el banquillo teniendo en cuenta que Andrés López va a salir. Tampoco puede olvidarse el murciano de la delantera, donde Flakus es el único 9 puro después de la salida de Cadorini.

Y para que lleguen los fichajes, hay que rescindir, otra tarea que en el Real Murcia nunca resulta sencilla.