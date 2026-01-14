El Real Murcia Imperial gana un partido loco con cuatro goles en el tramo final

El Real Murcia Imperial firmó una de esas victorias que se recuerdan durante tiempo para los que estuvimos presentes, imponiéndose por 4-3 a un combativo Caravaca en un partido absolutamente desatado, con siete goles y un desenlace propio de una tarde de locura. Tres puntos de oro para el filial grana, que mantiene viva su persecución al Cieza, ahora a cuatro puntos.

El encuentro arrancó con el guion habitual de los últimos compromisos del Imperial: dominio territorial, ritmo alto y llegadas constantes. El premio llegó pronto. Un centro medido desde la izquierda de Kayode encontró a Hugo Porras, cuyo remate no fue bien atajado por Dani Sánchez. El más listo fue Raúl Martínez, que cazó el rechace para abrir el marcador y confirmar el buen inicio murcianista.

Tras el descanso, el Imperial volvió a golpear. Hugo Porras, muy activo durante todo el choque, aprovechó otra acción en la que el meta visitante no estuvo contundente para firmar el 2-0 y encarrilar un partido que parecía bajo control. Sin embargo, el Caravaca no bajó los brazos y recortó distancias gracias a Stephen, que tras recibir un balón filtrado definió con un punterazo seco, casi de fútbol sala, para devolver la emoción al choque.

El duelo entró entonces en una fase frenética. En el minuto 82, Morete transformó un penalti por manos dentro del área y colocó el 2-2, haciendo temer lo peor a la parroquia local. Pero el Imperial respondió de inmediato: Hugo Porras completó su doblete en el 87 y volvió a poner por delante a los granas. La alegría duró poco. Ya en el descuento, un balón colgado fue peinado por Gimeno y Víctor Fimbres, muy atento, estableció el 3-3.

Cuando todo parecía abocado al empate, apareció Samu Guzmán. El centrocampista se sacó de la chistera un disparo lejano, potente y preciso, que se coló en la portería visitante para desatar la locura en la Universidad. Afición grana y banquillo explotaron de júbilo: el Imperial había firmado una victoria épica que le mantiene muy vivo en la pelea por el ascenso directo.

Ficha técnica

Real Murcia Imperial: Manu García; Eloy (Arturo, 58), Jorge (Sylla, 58), Joselu, Hugo Porras (Sarabia, 89); Alonso Yoldi (Samu Guzmán, 64), David Martínez, Meca (Ribeira, 64); Raúl Martínez, Kayode y Manu Lara.

Caravaca: Dani Sánchez; Zaplana (Marcos, 65), Gimeno (C), Alberto Meca, Chopo; Javi Parralo, José Andrés (Morete, 65), Richard; Manolo, Víctor F. y Stephen.

Goles: 1-0. Min. 35: Raúl Martínez. 2-0. Min. 50: Hugo Porras. 2-1. Min. 73: Stephen. 2-2. Min. 82: Morete (p.). 3-2. Min. 84: Hugo Porras. 3-3. Min. 88: Víctor Fimbres. 4-3. Min. 90: Samu Guzmán.

Árbitro: Garnés Ibarra. Amarillas a Hugo Porras, Eloy.

Campo: Campus Universitario. Universidad de Murcia.