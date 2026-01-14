Javi Rey: “Tenemos que volver a ser nosotros mismos”

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, compareció este miércoles en rueda de prensa tras la dura derrota del pasado fin de semana, con la mirada puesta en el siguiente encuentro y dejó un mensaje claro, sereno y cargado de responsabilidad.

Lejos de buscar excusas, el técnico reconoció el impacto anímico del último partido, asumió errores propios y del equipo, y marcó el camino para reencontrarse con la mejor versión del conjunto albinegro, empezando por el exigente compromiso del viernes ante el Villarreal B: “El partido fue un golpe muy duro. Más que el resultado, la sensación, la imagen que dimos”, admitió Rey, que explicó que el lunes se produjo una reunión franca entre cuerpo técnico y plantilla. “En estos momentos hay que hablar las cosas a la cara, ser claros. Fue una charla muy productiva, de la que saqué muchas conclusiones”, señaló, subrayando que el calendario ofrece una pronta oportunidad de reacción: “Lo bueno es que jugamos ya el viernes, con muchas ganas de resarcirnos”.

El técnico fue directo al diagnóstico. El Cartagena necesita reencontrarse con su identidad: “Necesitamos volver a ser el Cartagena de principio de temporada”, insistió, reconociendo que esa idea se ha repetido en las últimas semanas porque, sencillamente, sigue siendo la clave. Según explicó, el problema no radica en un único factor, sino en un desequilibrio colectivo: “Tenemos que volver a ser un equipo sólido, que no conceda ocasiones, que tenga el partido ordenado y controlado con y sin balón”.

Javi Rey profundizó en el análisis táctico y alertó de los riesgos del próximo rival. “Estamos con el equipo muy largo, con mucha distancia entre líneas. Si no estamos juntos en Villarreal, pasaremos un mal momento, porque ellos son muy buenos en transiciones y con espacios”, advirtió, recordando además el precedente de la primera vuelta.

Cuestionado por el componente emocional del encuentro, el entrenador rechazó hablar de revancha, aunque sí reconoció la importancia del choque. “Le tenemos muchas ganas al partido por la situación actual. Venimos de una derrota muy dura por la imagen y hay que mejorarla”, afirmó. En ese sentido, dejó una reflexión muy clara: “Esto es competición, puedes ganar, perder o empatar, pero tienes que elegir la manera en la que pierdes, y el otro día no fue la mejor, y además delante de nuestra afición”.

El plan, según Rey, pasa por volver a lo básico: “Tenemos que empezar a crecer desde dejar la portería a cero, ser muy fuertes a nivel defensivo y, a partir de ahí, recuperar la confianza para acercarnos al Cartagena del primer tramo de la temporada”.

El factor psicológico y la mala racha

El técnico también centró su atención en el aspecto mental, una dimensión que considera clave: “El fútbol es un estado de ánimo. Hace tres meses teníamos muchísima confianza y ahora no la tenemos”, explicó, defendiendo la necesidad de “volver a lo simple para, desde ahí, recuperar lo complejo”. Una confianza que, en su opinión, solo se recupera “a través del trabajo, de un buen resultado y de volver a ser sólidos”.

Sobre la mala racha, Rey relativizó la situación y apeló a la normalidad de estos baches en una temporada larga: “En un proceso de diez meses es normal pasar dos, tres o cuatro partidos sin buenos resultados. Le pasa a todos, al Barça y al Madrid, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros?”, afirmó. La diferencia, recalcó, está en cómo se afrontan estos momentos: “Si estamos unidos, podemos incluso salir reforzados”.

Sin excusas

Preguntado por si la situación institucional del club pudo influir en el rendimiento del equipo, Rey fue tajante: “Para nada. Sería muy simple buscar una excusa externa. Se me caería la cara de vergüenza”, aseguró. “No me gustan las excusas, ni en el fútbol ni en mi vida. Hay que asumir responsabilidades, identificar los problemas y corregirlos”.

En la misma línea, rechazó achacar el mal partido a una supuesta falta de intensidad: “Llegábamos tarde a todo, pero eso es una cuestión de distancias y de orden táctico. Si el equipo está largo, es imposible presionar bien. Gran parte de la culpa en ese aspecto es mía”, reconoció con honestidad.

El mercado y el caso de los cinco jugadores

Uno de los asuntos que sobrevoló la comparecencia fue la información surgida en las últimas horas sobre la comunicación del club a cinco futbolistas —Chuca, Calderón, Fran Vélez, Ander Martín y Nacho Sánchez— de que abandonarán la entidad en este mercado de invierno.

Rey volvió a mostrarse prudente y derivó cualquier decisión a la dirección deportiva: “Sigo insistiendo en lo mismo. Es un aspecto que está llevando el tema de la comisión deportiva, evidentemente en consenso conmigo”, explicó, sin confirmar nombres ni salidas concretas. El técnico sí admitió que habrá movimientos y señaló las prioridades: “Evidentemente, la posición de central tenemos que reforzarla. Es obvio, creo que lo ve todo el mundo. Y después va a haber algún movimiento, sobre todo en la zona de los extremos”.

Las imágenes de la derrota del FC Cartagena frente al Ibiza / Iván Urquizar

Sobre los tiempos del mercado, el entrenador fue claro: “Hay tiempo. Incluso con un día es suficiente para firmar un jugador o para darle la baja a un futbolista. No hay prisa, pero tampoco hay pausa”. Rey insistió en que su foco está en lo deportivo: “Yo ahora mismo estoy mucho más centrado en la parte deportiva. El tema de las negociaciones lo lleva la comisión deportiva”.

Confianza plena en el grupo

Pese al momento delicado, el entrenador transmitió un mensaje de absoluta confianza en su plantilla. “Creo mucho en mis futbolistas. El vestuario es sano, estamos unidos y eso es lo más importante”, afirmó. “Ya demostraron el nivel que tienen. A ellos les voy a exigir su máximo nivel y a mí mismo también”.

Por último, el técnico quiso cerrar cualquier debate sobre el calendario futuro. “No pienso más allá del viernes. El fútbol no tiene memoria, hay que vivir el presente”, insistió. Y lo hizo, además, con una mirada ilusionante: “Ir a Castellón y jugar contra el Villarreal B es un partidazo. Viernes a las 19:00, dos buenos equipos. Estamos en esta profesión para partidos como este”, concluyó.