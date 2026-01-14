El Hozono Jairis, con un duro camino en la Copa de la Reina 2026

El Hozono Global Jairis ya conoce su hoja de ruta en la Copa de la Reina de Tarragona 2026, que se disputará entre el jueves 26 y el domingo 29 de marzo, y donde defenderá el título que logró hace un año en Zaragoza en su primera participación en el torneo. El equipo de Alcantarilla, que era uno de los cabezas de serie tras acabar cuarto la primera vuelta de la Liga Femenina Endesa, volverá a tener un camino cargado de espinas y tendrá que disputa, si llega a la final, tres partidos en otros tantos días puesto que su debut será en la segunda jornada.

El ‘coco’ en la primera ronda era el Perfumerías Avenida Salamanca, al que evitó puesto que el bombo deparó que se enfrentará al Innova Leganés, al que recientemente derrotó en el pabellón Fausto Vicent. El conjunto madrileño, un recién ascendido, concluyó en la octava posición con un balance de siete victorias y ocho derrotas. Jóvenes talentos nacionales como Irene Lahuerta, María Espín, Lucía Togores, Cristina Bermejo y Cristina Soriano, así como las foráneas Maya Dodson, Aminata Sangare, Brianna Herlihy, Gabriela Andrelova y Noortje Driessen convierten al Leganés en un rival muy respetable.

A priori, el conjunto de Bernat Canut es el claro favorito para pasar a semifinales, aunque en eliminatorias a un solo partido, como demostró el año pasado el propio Jairis, cualquier resultado se puede dar. El choque abrirá la jornada del viernes 27, a las 18:45 horas. “Es un rival complicado, que se ha metido por méritos propios en la Copa, que están jugando muy buen baloncesto y a un gran nivel. A un partido, como ya demostramos nosotras el año pasado, puede pasar cualquier cosa, y ahora hay que cruzar los dedos para llegar en un buen momento a la Copa”, valoró Andrés Medina, director deportivo de la entidad, el primer duelo en el torneo.

La jugadoras del Hozono Jairis, felicitando a Lou López-Sénéchal tras una canasta / Jairis

En caso de superar los cuartos, el rival el sábado 28, a las 20:00 horas, saldrá del duelo que disputará el Spar Girona, que actualmente es segundo en la clasificación y que cuenta en su plantilla con la ex del Jairis Arica Carter, y el Perfumerías Avenida. Frente a ambos perdió en la liga regular el Hozono, aunque en esos enfrentamientos no contaba aún con los refuerzos de la murciana Laura Gil y la estadounidense Morgan Bertsch, que le han dado un salto de calidad a la plantilla que le ha permitido ganar los últimos cuatro encuentros de forma consecutiva e instalarse en solitario en la cuarta posición de la clasificación.

Por la otra parte del cuadro, partidos que se jugarán el jueves 26 de marzo, las eliminatorias son Casademont Zaragoza-IDK Euskotren y Valencia Basket-Durán Ensino. La final se disputará el domingo 29 de marzo y todos los encuentros será ofrecidos por Teledeporte.

Visita al Baxi Ferrol este sábado

El equipo de Alcantarilla, asimismo, visita este sábado la pista del Baxi Ferrol, donde la campaña pasada sufrió una dura derrota tras sufrir una desconexión en los últimos cinco minutos. Las gallegas, que están entrenadas por Lino López, están en la novena plaza con un balance de 8 victorias y otras tantas derrotas. En la pasada jornada ganaron al Movistar Estudiantes (74-54) con una sobresaliente actuación de Michelle Daniels, autora de 22 puntos y 10 rebotes.