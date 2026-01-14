FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Rostock Seawolves, en directo

En directo: UCAM Murcia - Rostock Seawolves (20.30 horas, Popular TV)

*Howard Sant-Roos se ha quedado fuera de la convocatoria, además de la baja ya conocida del pívot Moussa Diagne por una lesión en su dedo pulgar de la mano izquierda.

Primer cuarto

Apostó de inicio Sito Alonso por un quinteto inédito y poco habitual, pero no obtuvo el efecto deseado. El UCAM Murcia no sorprendió al inicio, sino que ocurrió todo lo contrario. Un arranque con un ritmo lento y con ambos equipos negados cara al aro. Eso sí, el Rostokc Seawolves mostró mejores sensaciones en estos primeros compases ante un equipo universitario que tardó casi cuatro minutos en anotar una canasta en juego por mediación de Jonah Radebaugh (3-4). La única noticia positiva es que el equipo alemán entró muy temprano en bonus, al cometer varias faltas al inicio, y un triple de Kolenda fue el primer toque de atención (3-7). La respuesta de Sito Alonso fue casi inmediata. Rotó por completo al equipo y sacó un quinteto más reconocible, aunque con la novedad de Forrest, DeJulius y Ennis juntos en pista más Nakic y Cacok. Fue el primero el que igualó el marcador (8-8), mientras que tres faltas del ala pívot croata en apenas un minuto precipitaron el debut de Kelan Martin. El Rostock fue de menos a más en este periodo, y un triple de Ennis rescató a los universitarios (13-14). Sin embargo, el equipo alemán llegó al final del cuarto con mejores sensaciones y una ligera ventaja (14-18).