Carlos Alcaraz, en Australia: dónde ver y a qué hora su último test antes del torneo

El Open de Australia ya está a la vuelta de la esquina. Esta próxima madrugada en España se lleva a cabo el sorteo de emparejamientos, y será el domingo cuando comience la acción. Pero antes, el tenista murciano Carlos Alcaraz tiene jueves por la mañana un último test. Después de participar este miércoles en el novedoso ‘One Point Slam’, un torneo donde tenistas profesionales se enfrentaron a otros aficionados, se medirá al australiano Álex de Minaur, número 6 del mundo, en un partido de exhibición.

El de El Palmar, que aún no ha competido oficialmente esta temporada y que solo tiene como bagaje esa exhibición que disputó contra Jannik Sinner en Seúl el pasado sábado, tendrá enfrente a un jugador que disputó tres partidos en el torneo por naciones United Cup, donde ganó al polaco Hubert Hurkacz y al checo Jakob Mensik, y perdió con el noruego Casper Ruud. El encuentro se disputará en la pista principal del primer Grand Slam de la temporada, la Rod Laver Arena. Antes está previsto que se enfrenten Novak Djokovic y el estadounidense Frances Tiafoe, pero el mismo se puede suspender porque el serbio está aquejado de unas molestias físicas que incluso ponen en peligro su presencia en el torneo.

Carlos Alcaraz saluda al aficionado al que ganó en la primera ronda del One Point Slam / JAMES ROSS/Efe

En la jornada del miércoles, marcada por ese novedoso torneo ‘One Point Slam’ donde un tenista amateur se llevó el premio de un millón de dólares australianos, Carlos Alcaraz cayó eliminado ante María Sakkari. Los duelos se disputaron a un solo punto y el murciano falló una dejada la griega que le dejó fuera de la competición.

Dónde verlo y a qué hora

El partido de exhibición entre Carlos Alcaraz y Álex de Minaur se disputará no antes de las nueve de la mañana y solo será transmitido por HBO MAX.