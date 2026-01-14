Bullas acoge el XI Trail ‘El Romero’ el próximo 25 de enero
Una prueba ya consolidada dentro del calendario regional de carreras de montaña
Los senderos de Bullas volverán a ser protagonistas el domingo 25 de enero, a partir de las 09:00 horas, con la celebración de la XI Trail ‘El Romero’, una prueba ya consolidada dentro del calendario regional de carreras de montaña.
El evento ha sido presentado en un acto en el que han participado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Bullas, Alfonso Sánchez, y el presidente de la Asociación Atlético Kinoa, Ginés Guirado, quienes han destacado la importancia de esta cita deportiva tanto por su nivel competitivo como por la promoción del entorno natural del municipio.
La prueba tendrá su salida desde la calle Hospital y contará con diferentes modalidades adaptadas a distintos niveles y perfiles de participantes. En la categoría de trail running se disputarán dos distancias, 12,5 kilómetros y 19,5 kilómetros, mientras que la modalidad de senderismo ofrecerá un recorrido de 11,5 kilómetros, pensado para un público más amplio y familiar.
Liga Trail Tour FAMU
El XI Trail ‘El Romero’ forma parte de las competiciones oficiales de la Liga Trail Tour FAMU, tanto en la modalidad TTF-Classic 2026 como TTF-Short Trail 2026, lo que refuerza su relevancia deportiva y permitirá atraer a corredores procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia y de comunidades cercanas.
Deporte y naturaleza
La prueba está organizada por el Club Atlético Kinoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Bullas, que apoyan conjuntamente esta iniciativa deportiva que combina competición, naturaleza y la puesta en valor del paisaje local.
Desde la organización se invita a deportistas y aficionados a disfrutar de una jornada marcada por el deporte al aire libre y el atractivo paisajístico del municipio. Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma https://www.alcanzatumeta.es/ hasta el jueves 22 de enero a las 22:00 horas.
