El UCAM Murcia, un ‘clásico’ de la Copa el último lustro

La clasificación del UCAM Murcia CB para su tercera Copa del Rey en el último lustro quedó empañada por la derrota sufrida ante el Surne Bilbao. Pero estar de nuevo en el torneo, que en esta ocasión se disputará entre el 19 y el 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia, es un éxito para una entidad que en sus cuarenta años de vida solo había estado antes una vez, en 1996, y porque fue el anfitrión.

En los últimos cinco años, el club murciano se ha convertido en un clásico en el torneo más atractivo del baloncesto español, un formato que han copiado en otros países. Y solo seis equipos han estado más veces en este período de tiempo en la Copa del Rey. Con cinco participaciones están Barcelona, Valencia, Real Madrid y Tenerife, mientras que con cuatro figuran Joventut de Badalona y Unicaja. Con tres, las mismas que el UCAM, están dos conjuntos que en esta ocasión ya han quedado fuera de conseguirlo, Gran Canaria y Baxi Manresa. Y por debajo encontramos uno de los ‘gigantes’ del baloncesto nacional, el Baskonia, que en 2026 sí que estará en Valencia. Con una sola participación en figura el Breogán de Lugo.

El UCAM se estrenó con derecho propio a jugar la Copa en Granada 2022. Allí, el equipo de Sito Alonso dio la campanada en los cuartos de final al derrotar al Valencia. Un día después, en la segunda semifinal, le puso muy cara la victoria al Barça, que se metió en la final y fue el campeón.

Las participaciones en los últimos cinco años en la Copa del Rey Con 5: Barça, Valencia, Real Madrid y Tenerife Con 4: Joventut de Badalona y Unicaja Málaga Con 3: UCAM Murcia, Baxi Manresa y Dreamland Gran Canaria Con 2: Baskonia Con 1: Breogán

La segunda y última vez también fue en Andalucía, en Málaga 2024. A los universitarios les tocó medirse con el Real Madrid en la primera ronda. Después de un duro partido donde llevaron al líder de la ACB a tener que emplearse a fondo, cayeron eliminados.

A por ser cabeza de serie

En Valencia 2026 el UCAM Murcia no solo tiene ya plaza garantizada a dos jornadas del final. También tiene la oportunidad de ser cabeza de serie, aunque las opciones, después de la racha de tres derrotas consecutivas, se le han complicado. En cualquier caso, sigue dependiendo de sí mismo porque tiene mejor average general (+101) que el resto de implicados en la lucha, que después de la última jornada se ha ampliado. Los universitarios son cuartos, empatados a diez victorias con el Joventut. Por detrás, con nueve se encuentran Tenerife, Unicaja Málaga y Baskonia, aunque estos últimos tienen un partido menos.

Solo ganar los dos últimos encuentros de la primera vuelta garantiza al UCAM la cuarta plaza, aunque como hay varios enfrentamientos directos entre los implicados, incluso le podría valer con una. Los universitarios recibirán este domingo (18:00 horas, DAZN) al Casademont Zaragoza, para siete días después, el domingo 25, visitar a Unicaja Málaga. Por su parte, el Joventut, con el que está igualado en estos momentos, recibirá al Básquet Girona este fin de semana y después visitará al Kosner Baskonia, por lo que badaloneses o vitorianos no podrán hacer un pleno. La Laguna Tenerife tiene que visitar a Surne Bilbao y Barcelona, y Unicaja jugará, ambos en Málaga, contra el Covirán Granada y el mencionado frente al UCAM.

Zack Hicks sale de la plantilla

Después del fichaje del estadounidense Kelan Martin la pasada semana, el club informó ayer que Zack Hicks ha rescindido su contrato. El nuevo ala pívot, que no estuvo el pasado sábado en Bilbao, debutará, por tanto, mañana (20:30 horas, Popular) ante el Rostock Seawolves en el Palacio de los Deportes en la tercera jornada de la FIBA Europe Cup, donde estará en juego el liderato del grupo.