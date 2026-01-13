Solventar los impagos, objetivo del FC Cartagena de esta semana

El FC Cartagena necesita comenzar a moverse en el mercado de fichajes de invierno y la inesperada deuda con jugadores ha trastocado los planes del nuevo consejo de administración. Como ya publicó este diario hace días, los impagos por los que la AFE ha puesto al Cartagena en la lista de clubes deudores se corresponden con futbolistas de temporadas anteriores. No obstante, eso no evita que la Real Federación Española mantenga suspendidos los servicios federativos a la entidad albinegra hasta que se solventen estos pagos.

No puede tramitar licencias el FC Cartagena hasta que no se deshaga de sus deudas, algo que pretende solucionar esta semana mientras las obligaciones de la dirección deportiva siguen creciendo. La imagen del equipo sobre el terreno de juego en los últimos partidos aumenta la urgencia por retocar ciertos aspectos de la plantilla como la defensa, el centro del campo y la delantera.

Según publica La 7 TV, el centrocampista camerunés Jean Jules, con pasado en el Rayo Majadahonda, será uno de los primeros fichajes del Cartagena ya que su operación está cerrada. Por otro lado, también suena el nombre de Álex Gallar, que ha salido del UD Ibiza. El extremo catalán volvería al Cartagena a sus 33 años y después de salir del club ibicenco para reforzar el ataque.