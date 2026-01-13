El Puertas Padilla Cartagena, campeón de invierno del Top 10

El Puertas Padilla Cartagena logró el honorífico título de campeón de invierno en el Top 10 Iberdrola, la máxima categoría de clubes del bádminton español, después de imponerse CB Huesca por 2-5 en la última jornada de la primera vuelta. Después de cuatro jornadas, el conjunto cartagenero es el líder del grupo B con un pleno de triunfos, mientas que en el A, el Recreativo IES La Orden manda en la clasificación, aunque con una derrota. Por tanto, el Puertas Padilla es en la actualidad el mejor de los diez participantes.

En el duelo ante el Huesca, el conjunto cartagenero mostró desde el inicio una gran solidez en las modalidades de dobles, logrando tres triunfos que dejaban el marcador a favor 0-3. En mixto, el dúo compuesto por Nikol Carulla y Rubén García se impuso al alemán Busch y la portuguesa Da Cunha. En el doble femenino, Elena Lorenzo y Nikol Carulla derrotaron a Martínez e Ibáñez. Y en masculino, Rubén García y Jaume Pérez superaron a los actuales campeones de España sub-23, Gállego-Isabel.

En individuales, la igualdad marcó todos los enfrentamientos Por su parte los individuales, Sara Peñalver no pudo con la portuguesa Da Cunha, para posteriormente asegurar el triunfo Alejandro Alcalá, quien ganó a a Natxo Cervelló. En la última ronda, Sonia Martínez venció a Nerea Ivorra, y el inglés Nadeem Dalvi se impuso a Alejandro Gállego.

El equipo cartagenero no volverá a competir hasta el próximo 7 de febrero, fecha en la que visitará al Rinconada Sevilla, que cierra la tabla sin conocer aún la victoria.