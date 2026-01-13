El proyecto de Arribas en el FC Cartagena tampoco engancha a sus aficionados

Desde la consecución de la milagrosa permanencia con Julián Calero a los mandos del Fútbol Club Cartagena, nada ha sido igual en el Cartagonova. La infame temporada pasada, en la que el Fútbol Club Cartagena desistió de competir en Segunda División, se llevó cualquier resto de ilusión que quedara en la parroquia albinegra. Ya no sólo por lo deportivo, que ha sufrido una decadencia absoluta, sino también por el ninguneo de los gestores del club. Los dos últimos años han hecho mella en la afición del Cartagena y el inicio de la ‘era Arribas’ no ha significado un repunte para la ilusión.

El FC Cartagena se despidió de la Segunda División con el máximo registro histórico de la entidad en el número de abonados. Nada más y nada menos que 8.906 aficionados que confiaron en Paco Belmonte y su equipo después de que Calero lograra una permanencia que parecía imposible. Fue la última alegría de la afición albinegra, que desde entonces no ha tenido motivos para celebrar. Un descenso ridículo sonrojó a los casi 9.000 fieles a los que llegó la entidad en su pico máximo de popularidad histórico. Mejor incluso que cuando peleó por ascender a primera en 2010 o cuando luchó el play off con Luis Carrrión.

La infame temporada pasada se llevó consigo a más de 3.200 aficionados que se ‘olvidaron’ de su club. Hastiados por mucho más que un descenso, una tercera parte de los albinegros dejó de renovar su abono culpando a la gestión de Paco Belmonte. Apenas se superaron las 5.700 personas en una campaña salvada in extremis por el primer acuerdo de compraventa del club a Pedro Arribas. La venta se anunció a bombo y platillo para evitar el boicot que se cocinaba en Cartagena.

Alejandro Arribas, durante la rueda de prensa celebrada en el estadio Cartagonova. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Cumplió la afición cartagenera al inicio de temporada, esperanzada por la renovación en el equipo. Las caras nuevas atrajeron a 5.201 aficionados en el primer partido de Primera RFEF en el Cartagonova, frente al Atlético Madrileño. Mejor lució el estadio albinegro dos semanas después frente al Hércules, cuando la victoria ante el filial colchonero hizo efecto llamada para aumentar la asistencia a los 6.500 aficionados según las cifras oficiales.

Lleno en el derbi, pero solo 6.550 ante el Valencia

No obstante, excluyendo el derbi, al que acudieron más de 13.000 personas, y el encuentro de Copa frente al Valencia, que registró 6.550 aficionados, esa ha sido la cifra más alta de espectadores en el Cartagonova. No se ha vuelto a acercar el Cartagena a ese número. La media, en condiciones normales, se ha establecido en los 4.900, una cifra muy alejada de los más de 6.000 abonados que anunció el club poco después de sacar a la venta los abonos de media temporada en diciembre.

Más de 300 personas han querido confiar en el equipo tras su mala primera vuelta, pero esto no se está viendo reflejado en la asistencia al estadio. Después de la fatídica racha de noviembre y diciembre, y recién sufridas las derrotas en el derbi y en Tarragona, apenas 2.500 personas hicieron el ánimo de ver al Cartagena frente al Torremolinos el pasado domingo 21 a las 18.15 horas. Pocos pudieron disfrutar de la que es, hasta ahora, la última victoria albinegra.

El empate a uno en Alcorcón tampoco sirvió para ‘hacer afición’ y ni siquiera la resolución final de la compraventa del Cartagena, con rueda de prensa explicativa de Alejandro Arribas de por medio, sirvió para acercar al público albinegro. El pasado domingo, frente al Ibiza, sólo 4.597 espectadores presenciaron el esperpento de partido de los de Javi Rey.

Atraer de nuevo a la afición cartagenerista es, por tanto, otro de los retos que tiene por delante el nuevo presidente del FC Cartagena. Lo conseguirá con transparencia, hechos y fútbol. Todo lo que no ha tenido el Cartagena estos años atrás.