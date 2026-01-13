El Mercantil rescata al Real Murcia

No era la primera vez que el Real Murcia caminaba sobre el fino filo de la navaja del concurso necesario. Ya hace un año jugó con fuego. Sin embargo, cuando el Málaga CF, acreedor del club, acudía este pasado mes de diciembre al juzgado Mercantil para solicitar la declaración de concurso necesario por insolvencia actual, el Real Murcia entraba en peligro real. Sin protección judicial, por un nuevo error de cálculo en la presentación del Plan de Reestructuración, y con los continuos incumplimientos en el pago a acreedores, el porcentaje de que el club cayera al abismo era elevado. Pero, como ha ido ocurriendo tantas veces a lo largo de las últimas dos décadas, el Real Murcia ha encontrado un ángel de la guarda en el Juzgado de lo Mercantil, y ese ángel de la guarda vuelve a llevar el nombre de María Dolores de las Heras.

Fue ayer cuando el juzgado dio oxígeno al Real Murcia al desestimar la petición del Málaga CF, despejando la posibilidad de entrar en concurso necesario y dando prioridad al Plan de Reestructuración, que en las próximas semanas será homologado, como ocurrió en mayo de 2024, aunque posteriormente fue anulado por la Audiencia Provincial.

Salvados por 24 horas

El auto de la jueza que estima la petición del Real Murcia y rechaza lo planteado por el Málaga se basa principalmente en dos fundamentos, y ambos llaman verdaderamente la atención. Y es que se podría decir que el Mercantil salva al Real Murcia por la campana. Porque defiende la titular del juzgado número 1 de Murcia que «el Real Murcia presentó la solicitud de homologación de su Plan de Reestructuración antes de que se admitiera formalmente el concurso», por lo que el petición de los granas tiene prioridad sobre lo planteado por el Málaga. Según el mismo auto, la solicitud de los murcianistas, que según fuentes de este diario se basó simplemente en un escrito por la plataforma Lexnet y al servicio común que no había sido ni recibida por el juzgado, se produjo el 9 de diciembre sobre las seis de la tarde. Aunque ese 9 de diciembre, el Málaga ya había movido ficha, su petición, por un retraso en el pago de las tasas, no fue admitida a trámite hasta el 10 de diciembre. Veinticuatro horas de diferencia entre un movimiento y otro a las que ha podido agarrarse el Mercantil para dar prioridad al Plan de Reestructuración respecto a un concurso necesario que habría apartado a Felipe Moreno de la gestión del club grana.

No vale con tener pérdidas

También llama la atención el segundo argumento dado por María Dolores de las Heras para estimar la petición del Real Murcia, y es que apenas da importancia a que los impagos a acreedores en muchos casos se alargan ya casi dos décadas, rechazando que el club esté en insolvencia, pese a que Higinio Pérez, abogado de la entidad murciana, ha sido el primero en repetir una y otra vez en sus últimas intervenciones públicas que el Real Murcia está en insolvencia, y que ha evitado el concurso gracias al paraguas judicial que le otorga el Plan de Reestructuración.

En esa insolvencia acreditada por Higinio Pérez estaba basada la fundamentación del Málaga para solicitar el concurso necesario. Hablaban los servicios jurídicos de los continuos incumplimientos, de la existencia de créditos vencidos, líquidos y exigibles, y aportaba pruebas de esa situación, pero el Mercantil quita gravedad a la situación económica del Real Murcia. Defiende el tribunal en el auto conocido ayer que «la declaración de concurso necesario exige la acreditación de alguno de los hechos externos reveladores previstos legalmente y que no basta la mera referencia a desequilibrios patrimoniales, pérdidas contables o antecedentes económicos negativos».

A por otra homologación

El Mercantil recuerda además las diferencias entre el concurso y el Plan de Reestructuración, dejando claro que mientras que el primer proceso «está orientado al pago ordenado de las deudas», con el segundo se busca «asegurar la continuidad de empresas y negocios que son viables pero que se encuentran en dificultades financieras». De ahí que haya decidido dar prioridad al Plan de Reestructuración, dando el pistoletazo de salida al proceso para la homologación del mismo. Será el segundo intento de los murcianistas, después de que el primero, aprobado por el Mercantil en mayo de 2024, fuera declarado nulo por la Audiencia Provincial en una sentencia que daba la razón a los acreedores que impugnaban y que destrozaba todo el trabajo llevado a cabo por el Real Murcia.