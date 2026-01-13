Carlos Alcaraz, ante un reto de más de 100.000 kilómetros

Carlos Alcaraz fue uno de los grandes nombres del deporte mundial en 2025 en el año de su consolidación. El tenista murciano cuajó un año brillante, con ocho títulos, dos de Grand Slam, y recuperando el número uno mundial. Pero en el tenis, lo bueno hecho se convierte siempre en una obligación para después. Y en ello se encuentra Carlitos en este 2026.

Entrenamiento con la camiseta de Lebron James

De la exhibición de Corea del pasado sábado a la de São Paulo, pasando por todos los grandes torneos del circuito, que nuevamente abrirán sus brazos al murciano. En total, 102.895 kilómetros solo entre desplazamientos de torneo a torneo. Melbourne, Rotterdam, Doha, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, París y Londres serán las ciudades marcadas en rojo en la primera mitad de la temporada, en busca de levantar el mencionado gran objetivo, el Open de Australia.

El primer Grand Slam del año arranca este domingo y como ya avisó el año pasado, es uno de los grandes objetivos de la temporada. De conseguir coronarse en Australia, Alcaraz conseguiría ser el hombre más joven de toda la historia en completar el Career Grand Slam, término que se aplica a los tenistas que logran al menos un título en los cuatro grandes del circuito. Un récord que rompió en pedazos Novak Djokovic hace un año y que volverá a intentar ahora un Carlitos crecido y con argumentos multiplicados por mil respecto al pasado año.

El gran nivel de todo el año 2025 y la madurez lograda, dejando a un lado las desconexiones que tanto le lastraron en otras épocas, dieron buena evidencia del cambio que hizo el murciano en la constante búsqueda de seguir rompiendo todos los hitos de la historia para poner su nombre en lo más alto del tenis.

Cuenta extinguida

2025 sirvió también para dar portazo a uno de los grandes deberes que siempre salían remarcados en las listas de cuentas pendientes de Alcaraz. El segundo tramo de temporada fue brillante, con los títulos en Cincinnati, el US Open y Tokio, además de la final en las ATP Finals.

El calendario para la presente temporada será, por lo menos de entrada, el mismo fijado que el de 2025, con la intención de estar también en Madrid, Canadá y Shanghái, además de las finales de la Copa Davis, citas que se perdió por lesión.

Es evidente que de estar bien físicamente, alguno caerá, siendo Monte-Carlo el más probable, al no ser uno de los Masters 1000 obligatorios. La defensa de puntos y la diferencia con Sinner en el ranking irán marcando el compás de la temporada, en la que el tenista de El Palmar tiene por encima de todo el gran objetivo de ir aumentando su cuente de Grand Slams, con el de Australia como el gran señalado.

Mucho por hacer y todo por volver a conquistar en un nuevo año ilusionante y plagado de grandes momentos a buen seguro para el gran baluarte del tenis español y mundial.

Además, Carlos Alcaraz apareció ayer en su entrenamiento en Melbourne luciendo la camiseta del jugador de Los Ángeles Lakers Lebron James. Además de ser gran aficionado al golf, el murciano ha mostrado interés por la NBA.