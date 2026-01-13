Alejandro Gómez: "Tenemos que volver a la humildad y saber quiénes somos"

Con la llegada de Kelan Martin, el UCAM Murcia CB ha hecho otro de esos movimientos estrátegicos en el mercado para tratar de elevar sus prestaciones. El ala-pívot llega para reforzar una posición en la que los universitarios se encuentran mermados desde la pretemporada, cuando cayó gravemente lesionado de la rodilla Kaiser Gates, y después de no obtener el rendimiento esperado con la solución de emergencia que supuso el fichaje de Zach Hicks, quien desde el pasado lunes ya no forma parte de la plantilla.

La apuesta por Kelan Martin supone incorporar a un jugador más talentoso y experimientado en el baloncesto europeo, pero con el hándicap que acumula casi un año sin jugar debido a una grave lesión de tobillo. Por lo tanto, a priori, la incorporación del norteamericano no supondrá un impacto inmediato en un UCAM Murcia que viene de enlazar por primera vez en toda la temporada tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa, que han empañado su tercera clasificación para la Copa del Rey en los últimos cinco años.

Por esta razón, Alejandro Gómez, director general del club murciano, ha hecho especial hincapié en la presentación de Kelan Martin sobre la necesidad de retomar ese espíritu luchador del equipo en los partidos para ser competitivos, independientemente de los resultados. "Esto no va de ganar o perder, va de esfuerzo y sensaciones", ha remarcado.

Volver a la humildad

"Cuando fichas a ocho jugadores nuevos en verano la gente puede pensar que eres un poco osado, pero lo hacemos porque no nos queda más remedio. Si pudiera fichar a un jugador de la liga o a un cupo de la selección española lo haría, pero cuando fichamos a un jugador que viene de unas circunstancias así (de un año parado por la lesión) es porque no nos queda otro remedio. Esa es nuestra realidad y esperamos que nos siga saliendo bien, pero es que seguimos al filo de la navaja. Por eso, tenemos que ser humildes, saber quiénes somos y mantener nuestra identidad de lucha. Cada vez que este equipo ha tenido muchos halagos, enseguida nos han puesto en nuestro sitio. Tenemos que volver a la humildad, bajar el culo, tener energía y saber quiénes somos", ha comentado.

Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, en su comparecencia ante los medios. / UCAM Murcia CB

Al igual que ha ocurrido en otras temporadas, la llegada de Kelan Martin no cierra la puerta a futuros movimientos en el UCAM Murcia durante el transcurso del año. "Siempre hay que estar abierto al mercado. Muchas veces no haces cambios porque no tienes dinero o porque no encuentras al jugador ideal. Ahora ha surgido una oportunidad tanto económica como de mercado que nos encaja, y la intentamos aprovechar. Pueden haber salidas y entradas, por lo que hay que estar preparados", ha explicado.

Sobre el balance hasta ahora del UCAM Murcia, que marcha en cuarta posición con 10 victorias y cinco derrotas a falta de dos jornadas para finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa, y con el billete en la mano para la gran cita de Valencia en febrero, Alejandro Gómez fue claro con lo que debe ocurrir a partir de ahora. "Lo normal es que nos hubiera costado más arrancar y tener menos victorias, pero hemos tenido mucha suerte y mucho trabajo y empeño por parte de este cuerpo técnico y de toda la gente que trabaja en el club para explicar lo que queríamos y unirnos. Si tú juegas una Copa del Rey en 35 años, mientras que en los siguientes cinco has jugado tres, significa que estás consolidando el trabajo de un proyecto. Estar entre los 8 mejores y colarte ahí sin tener el prespuesto de los ocho elegidos, es para estar muy contentos. Ojalá vayamos a Valencia para dar a la afición una alegría como en la de Granada y poder jugar unas semifinales porque para nosotros estar en una Copa del Rey tiene que ser una fiesta en todos los sentidos. Pero ahora debemos centrarnos en el Rostock este miércoles en la FIBA Europe Cup porque si no damos nuestra mejor versión nos pintará la cara y centrarnos después el domingo ante el Zaragoza", ha aseverado.

Kelan Martin, nuevo jugador del UCAM Murcia, en el Palacio. / UCAM Murcia CB

En esta misma línea, Alejandro Gómez fue rotundo y lanzó un mensaje de cara a los próximos meses. "Lo importante es decirle a la plantilla que, aunque nuestros agentes nos digan los súper contratos que tendremos la próxima temporada, o que la gente por la calle nos diga siempre lo guapos que somos, la realidad es que estamos en el UCAM Murcia y nuestra historia es la que es, la que también estamos construyendo, y que nuestro prespuesto es el que es. Hay que venir aquí todos los días a trabajar pensando que el de enfrente es igual de bueno o mejor que tú. Si no entendemos eso, significiará que igual que hemos empezado bien, también podemos acabar mal", ha comentado.

Kelan Martin, un anotador

Por otro lado, Kelan Martin, que este martes ha sido presentado ante los medios de comunicación y lucirá el dorsal '30', podría tener sus primeros minutos con el UCAM Murcia mañana ante el Rostock Seawolves en la tercera jornada de la segunda ronda de la FIBA Europe Cup. No obstante, el jugador quiere ser cauto después de tantos meses sin jugar un encuentro oficial. "Ahora sobre todo estoy en un periodo de adaptación con el equipo, el entrenador me dice que tenemos que pensar día a día. Es el momento de adaptarme al equipo e intentar encajar en las ideas del entrenador", dijo.

Kelan Martin lucirá el dorsal '30' con el UCAM Murcia. / UCAM Murcia CB

Sobre cuál es su punto fuerte, Kelan Martin recalcó su polivalencia tanto en ataque como en defensa. "Considero que soy un jugador muy versátil, en ataque me considero un anotador, además en defensa pienso que soy bastante bueno defendiendo varias posiciones por lo que creo que puedo aportar esa versatilidad al equipo", añadió.