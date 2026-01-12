El UCAM, de luchar por el liderato a ver peligrar el cuarto puesto

Hace solo tres jornadas, el UCAM Murcia CB tuvo en sus manos el liderato. La derrota ante el Real Madrid en el Palacio de los Deportes le privó de acabar 2025 en la primera plaza de la clasificación. Solo tres jornadas después, como consecuencia de otras tantas derrotas consecutivas, los universitarios ven ahora peligrar la cuarta plaza, que da derecho a ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de Valencia, para la que ya está clasificado pese a caer en la pista del Surne Bilbao.

Ser cabeza de serie está en la mano del conjunto de Sito Alonso. Pero para ello debe corregir de inmediato los problemas que está sufriendo en defensa en las últimas jornadas. En Miribilla quedaron retratados esos desajustes defensivos que está padeciendo en esta racha negativa, la primera de la temporada. Hasta la duodécima jornada, los universitarios recibían una media de 79 puntos por encuentro; en las tres últimas, la media ha subido hasta 87. Y es ahí donde debe trabajar durante esta semana con dos partidos, el miércoles frente al Rostock Seawolves (20:30 horas, Popular Televisión) con el liderato del grupo del Top 16 de la FIBA Europe Cup en juego, y el domingo (18:00 horas, DAZN) contra el Casademont Zaragoza. En casa, al calor de su público, buscará la recuperación el conjunto de Murcia.

Cuarto empatado con el Joventut

Los universitarios, cuando faltan dos jornadas para el final de la primera vuelta, mantienen la cuarta posición, pero empatados con el Joventut. La mejor diferencia de puntos (+101) le hace conservar la condición de cabeza de serie en la Copa del Rey. Por detrás, con nueve se encuentran el Tenerife, que perdió en su pista contra el Hiopos Lleida, el Unicaja Málaga, que derrotó a domicilio al Valencia Basket, que hasta la fecha no había perdido en liga en su pista, y el Baskonia.

Devontae Cacok, pívot del UCAM Murcia, en el partido ante el Bilbao Basket. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

En las dos últimas jornadas, el UCAM Murcia recibirá al Casademont Zaragoza y visitará al Unicaja Málaga, un partido donde podría estar en juego la cuarta plaza. Por su parte, el Joventut Badalona recibirá al Básquet Girona para terminar la primera vuelta en la pista del Kosner Baskonia. La Laguna Tenerife, por su parte, tiene dos enfrentamientos fuera, contra el Surne Bilbao y el Barcelona, y Unicaja jugará, ambos en Málaga, contra el Covirán Granada y el mencionado frente al UCAM Murcia.

En la ecuación también hay que contar el Kosner Baskonia después de su triunfo ayer en la pista del Básquet Girona. Los vitorianos están con nueve triunfos, pero con un partido menos, el aplazado frente al Gran Canaria. Al margen de ese duelo de la décima jornada a domicilio, el equipo de Rodions Kurucs tiene dos más, ambos ante su afición. El primero, contra el Baxi Manresa, y el segundo, frente al Joventut Badalona. El choque ante los canarios, en caso de no tener incidencia en la lucha por ser cabeza de serie, no se disputará hasta marzo o abril, pero si la tuviera, se ha programado para el domingo 8 de febrero.

Por tanto, los duelos directos que se van a dar entre los cinco conjuntos que están en la carrera por la cuarta posición serán determinantes para resolver quién se queda con el codiciado cuarto puesto que evitaría un duelo con Real Madrid, Valencia o Barcelona en los cuartos de final.