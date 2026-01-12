Fútbol
El UCAM juvenil se mete entre los mejores
La primera jornada de la segunda vuelta deja resultados inesperados
Resultados inesperados se produjeron este fin de semana en los equipos murcianos del grupo VII de la División de Honor de Juveniles en el inicio de la segunda vuelta.
Lo más destacado es el triunfo del UCAM, quien terminó muy bien el pasado año y ha seguido con el pulgar hacia arriba.
El equipo de Daniel Torres logró una trabajada victoria ante el Alboraya en tierras valencianas. El solitario tanto de Joan a los cincuenta y seis minutos vale su peso en oro. Esos tres puntazos le aúpan a la tercera plaza.
Debacle total en el Real Murcia, quien no solo perdió ante el Roda de Castellón, sino que salió goleado en el campus de Espinardo. Muy mala temporada del equipo ahora entrenado por Sergio Campos, quien encajó cuatro goles en los minutos cuarenta y seis, setenta y ocho, ochenta y nueve y noventa. El Real Murcia está a cuatro puntos del descenso. No mejora los registros, que tampoco fueron buenos, de Jose David Larrosa.
Un punto que sabe a poco es el que logró el Murcia Promises en el campo del Talavera, un equipo que está tercero por la cola. El equipo de Mateo Villar fue ganando durante todo el partido. Marcó Valverde en el minuto veinte y le empataron casi al final. Este pasito atrás le hace perder una posición en beneficio del UCAM.
Tampoco quedó contento con el empate el Pinatar ante el Elche. Si no fuera porque necesita sumar de tres en tres, podría ser bueno ante el Elche. Los pinatarenses no salen del fango. Al menos no encajaron.
