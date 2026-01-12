Atletismo
Triunfo de David Hurtado y título regional para Iván López en Jumilla
El ecuatoriano se impone al yeclano y a Miguel Ángel López en un campeonato donde los atletas de todas las categorías buscan las mínimas para el Nacional
José Bermúdez
El nuevo atleta del Capex de Extremadura, el yeclano Iván López, se alzó con el título autonómico en el Campeonato Regional de Marcha en Ruta disputado en Jumilla bajo la organización del Athletic Club Vinos DOP Jumilla con la supervisión del Comité Territorial de Jueces de Murcia. El temido viento no hizo acto de presencia y la temperatura era ideal para la práctica deportiva, ya que era mucho lo que se jugaban los marchadores, buscando la marca mínima, en muchos casos, que le diera la posibilidad de participar en los nacionales de la disciplina.
Los primeros en entrar en liza fueron los más pequeños, que intentando emular a las grandes figuras de la marcha murciana, Iván López, Bermúdez y Miguel Ángel López, desplegaron toda su clase y buen hacer, haciendo disfrutar a los aficionados que se desplazaron hasta el circuito de marcha en los aledaños del deportivo Municipal La Hoya de unas pruebas con finales de infarto, siendo la vencedora en sub-8, sobre una distancia de un kilómetro, la ciezana Olivia Villalba, del UCAM Athleo Cieza con un tiempo de 7:21; en sub-10, Aya Errazik (11:47) y Aníbal Jiménez (11:49) sobre dos kilómetros; y en sub-12, Álvaro López (13:00) y Ana García (13:13).
Después entraron en liza los atletas sub-14 sobre tres kilómetros, siendo los ganadores Elena Pérez (18:17) e Imrane Errazik (16:59); y los sub-16 (5 kilómetros), con lo ciezanos Lucas Buitrago (26:14) y Raquel Marín (27:17) alzándose en el título regional.
Marcando distancia
El plato fuerte fue la prueba absoluta (10 kilómetros), con los marchadores internacionales en liza, y desde el pistoletazo de salida se formó un trío cabecero formado por el marchador ecuatoriano David Hurtado, que está entrenado por José Antonio Carrillo y que no contabilizaba para el Regional, el yeclano Iván López y Miguel Ángel López Nicolás, poniendo un ritmo frenético que fue imposible seguir a los perseguidores.
Poco a poco David Hurtado marcó unos parciales cercanos a los 4:00 minutos el kilómetro, rompiendo el trío cabecero, donde solo Iván López mantuvo vivo el duelo durante unas vueltas, mientras que Miguel Ángel López se descolgaba de la cabeza. Hurtado, con 39:50, ganó con solo siete segundos de renta sobre Iván López (39:57), quien se hizo con el título regional, mientras que Miguel Ángel López (40:57) fue tercero,
En el resto de categorías los vencedores serían Arturo Pacheco (52:59) y Laura Vigueras (52:18), en sub-18; Jorge Tonda (45:46), en sub-23; Santiago Guardiola (48:15) y Rocío Moreno (47:45), en sub-20; en Master35, Miguel Ángel López (40:57); en M55, Juan Payá (55:26); y en M45, Fernando Zamora (57:43).
