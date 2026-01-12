El Real Murcia se torna a gris y no pasa del empate ante el Hércules

Cuando solo has perdido un partido en nueve jornadas y cuando has sumado 22 puntos de 27 posibles, la prudencia debe dejar paso al atrevimiento, y más si en la camiseta llevas el escudo del Real Murcia. Porque el Real Murcia, después de firmar una remontada milagrosa, tiene que empezar a mirar el primer puesto, y este domingo era una buena oportunidad para demostrar que quieres más, aunque ese más ahora mismo sea inalcanzable. Y este domingo el Real Murcia tuvo en su mano seguir dando martillazos a la clasificación, pero, con todo a favor, se tuvo que conformar con un punto insuficiente en una jornada en la que el Atlético Madrileño confirmó su segundo puesto volviendo a la senda de la victoria y en la que el Sabadell vuelve a repetir a todos que no tiene rival.

Porque el Real Murcia que tenía amarrada la tercera posición gracias a un gol de Álvaro Bustos en el minuto 12 se convirtió en un Real Murcia pequeñito, dando vida al Hércules y defraudando más por la imagen dejada que por el resultado. Y es que aunque en el 87 Samu Vázquez permitía empatar a un equipo visitante que siempre quiso más, pocos perdonarán a un equipo grana que tiró a la basura todo el segundo tiempo.

Y eso que los de Colunga no habían necesitado ni ser mejores para poner a tiritar a la defensa del Hércules. Porque en el primer tiro entre los tres palos, los murcianistas ya celebraban el primer gol. Da igual las buenas formas de los visitantes en los primeros minutos, porque los alicantinos pagaron pronto su valentía. Pese a tener más balón en el inicio, pese a mirar más arriba, pese a tener una gran ocasión con un tiro cruzado de Ropero, el Hércules sufrió la flor de un Real Murcia al que le sigue saliendo todo.

Una jugada perfecta

Aunque fue Héctor Pérez el primero en intentar agitar a los murcianistas, con un disparo casi desde su casa que se marchó arriba por poco (minuto 4), la verdadera inspiración apareció en el 12. Fue una jugada perfecta de principio a fin. Fue una jugada en la que Gazzaniga encontró a Ekain, y en la que Ekain encendió la mecha para lanzar a un Flakus que ganó la carrera Sotillos. No marcó esta vez el esloveno, que prefirió combinar con Pedro Benito, y cuando parecía que todo acaba en nada por la parada de Carlos Abad, apareció Álvaro Bustos para aprovechar el despeje, enviando a la red un balón que se convertía en el 1-0.

Se adelantaba el Real Murcia en el marcador, pero no bajaba los humos al Hércules. De hecho, solo dos minutos después, los alicantinos rozaron el empate. Si no lo hicieron fue gracias a una intervención salvadora de Alberto González, que sacó el balón sobre la línea.

Lesión de Héctor Pérez

Aunque las revoluciones del choque bajaron tras un cuarto de hora de máxima intensidad, el Hércules poco a poco fue superando sus problemas con la presión del Real Murcia, ganando metros y haciendo sobre todo daño por la banda, sin embargo los granas iban salvando situaciones. De hecho, los granas tuvieron que sobreponerse incluso a la lesión de Héctor Pérez, sustituido en el 39 por un problema muscular. Fue Antxón Jaso el encargado de acompañar a Alberto González en el centro de una defensa en la que este domingo desaparecía Jorge Mier por la banda, dejando su sitio a Cristo Romero.

Quitando otra ocasión de Ekain a pase de Pedro Benito, en la que el ex del Racing no tomó la mejor decisión, el Real Murcia se marchó al descanso con el marcador a favor pero dejando dudas, y es que, después del 1-0 y con un Hércules que nunca se encerró, faltó muchísima más verticalidad en un equipo que sigue echando en falta la regularidad de futbolistas como Isi Gómez, Ekain o el propio Álvaro Bustos, pese a que este domingo el extremo era el autor del tanto que daba ventaja a los murcianistas.

Desconexión total tras el descanso

No pisó el acelerador el Real Murcia antes del descanso y tampoco lo hizo a la vuelta de vestuarios, dando vida a un Hércules que, aunque apenas era capaz de hacer daño a Gazzaniga, seguía llevando la voz cantante en el juego. No lo veían claro en la grada y no lo veía claro Adrián Colunga. Pero el técnico asturiano, que ya había agotado una ventana de cambios por la lesión de Héctor, no estuvo fino a la hora de seguir tomando decisiones, gastando otra ventana con una sola sustitución. Fue en el 54 cuando Juan Carlos Real saltaba al campo en lugar de un desaparecido Álvaro Bustos.

Viendo que los jugadores del Real Murcia no estaban teniendo su mejor día, no generando ni una ocasión tras el descanso, lo mejor que podía suceder a los murcianistas es que el reloj corriera sin que sucediese nada. Y durante un buen tramo lo consiguió. Colunga incluso llegó a pedir una revisión por una acción en la que Pedro Benito reclamaba falta al borde del área. No consideró el colegiado que ese choque mereciese amarilla para el rival, y los murcianistas se vieron obligados a seguir aguantando como fuese el 1-0. Eso sí, las piernas cada vez fallaban más y los espacios cada vez eran mayores para un conjunto alicantino que encima puso toda la carne en el asador con futbolistas como el exgrana Carlos Rojas o el exmadridista Jeremy de León. Y todo con 20 minutos por delante.

No daba el Real Murcia pie con bola y Colunga decidió agotar los cambios en busca de soluciones. En la última ventana entraron al campo Antonio David y Jorquera, este último el primer fichaje invernal de los murcianistas. Ekain y Flakus se marchaban al banquillo. Pero ni quitando a todos los jugadores que había en el césped y sacando a once nuevos hubiera sido capaz de resucitar Colunga a los suyos.

Estaba el Real Murcia muerto. Hasta cuando llegó la contra que todos esperaban, Jorquera no tuvo el mejor debut, desperdiciando la única posibilidad de crear peligro.

Jarro de agua fría

Los que sí aprovecharon la suya fueron los visitantes. Cuando solo faltaban tres minutos para llegar al 90, el Hércules logró lo que se veía venir pero nadie en la afición del Real Murcia quería que ocurriera. Es verdad que no estaba pasando nada, porque los alicantinos eran incapaces de superar a la defensa murcianista, sin embargo, en una falta al borde del área se abrió un nuevo escenario. Cogió el balón Carlos Rojas, pero no la tiró Carlos Rojas, porque Samu Vázquez hizo valer sus galones. Y no se equivocó. Su golpeo acabó en la red, poniendo el empate en el marcador.

Fue un fastidio el empate y fue un fastidio ver cómo el Real Murcia, después de tirar a la basura muchos minutos, después de no hacer nada ofensivamente en la segunda parte, se reactivó de golpe. La tuvo Jorquera y la tuvo sobre todo Juan Carlos Real, cuyo remate fue sacado a bocajarro por Abad. Aunque el Real Murcia reclamó penalti al centrocampista gallego, el colegiado, tras pasar por la pantalla decidió que no había nada.

Al final un empate que permite seguir con la racha pero que impide a los granas mantener el ritmo de los equipos de cabeza.