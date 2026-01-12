El coleccionista

Con los años, nos quedan algunos recuerdos como hitos de nuestra vida. Los primeros pasos en la escuela, aquel primer amigo, la protección materna y paterna, los primeros juegos, la primera pelota, aquella novieta, la mili, el primer trabajo, los dineros iniciales… Y así, hasta coleccionar momentos decisivos que fueron configurándonos como personas.

En cargos desempeñados ocurre igual, sea cual fuere su importancia. Y una colección de decisiones conforma también nuestro perfil en tal desempeño. Lo que los demás ven, por encima de lo que creamos ser o haber hecho.

Florentino Pérez tiene un rasgo que lo define, más allá de su luenga trayectoria al frente del Real Madrid. Y es su afán por coleccionar jugadores de renombre, decisiones que lo sitúan en la década prodigiosa blanca de don Santiago Bernabéu: los cincuenta del siglo pasado, al que ha superado ampliamente. Porque si al de Almansa se le pueden atribuir Di Stéfano —su emblema y jugador referente de la historia blanca— Rial, Puskas, Santamaría o Didí, que duró un rato, al madrileño habría que atribuirle a Ronaldo Nazario, Figo, Beckam, Owen o Zidane, en su primera etapa, y a Kaká, Bale, Modric, Kroos o Mbappé en la actual. Jugadores todos de renombre antes de llegar al Bernabéu, más Benzema, a quien fichó siendo casi juvenil, y al propio Vinicius. Traigo solo estos a colación porque lograron o rozaron el deseado Balón de Oro. Habrá quien eche en falta a Cristiano en tan distinguida lista, pero reitero que fue un fichaje de Ramón Calderón. El portugués, además, es el jugador madridista que más máximos galardones individuales acumula.

También colecciona títulos. Y como referencia, señalar que con siete Champions es el presidente blanco más laureado internacionalmente de la historia. Don Santiago logró seis y Lorenzo Sanz las otras dos, hasta las quince que atesora. Sin embargo, en ligas españolas, Bernabéu logró dieciséis en sus treinta y tantos años de mandato, una cada dos temporadas, frente a las siete de Pérez, sin llegar a una cada tres años.

Respecto a técnicos, Florentino Peréz es el presidente blanco que más colecciona. Queiroz, Luxemburgo, López Caro, Camacho, García Remón, Pellegrini, Mourinho, Lopetegui, Benítez, Solari, Zidane,Ancelotti y Xabi Alonso. Trece entrenadores en veintitrés años le salen a una media que no llega a uno cada dos años, lo que indica que es un presidente de gatillo fácil respecto al banquillo.

Y con esos irrefutables datos, llegamos a la actualidad del Real Madrid. Como escribo esta columna antes de la final de la Supercopa frente al Barça, aún no sé si Xabi seguirá hasta final de temporada o pasará a ser una muesca más en la culata de la humeante pistola de Florentino Pérez.

Se abren tres escenarios. Si el Madrid logra la proeza contra todo pronóstico de alzarse con el trofeo, el tolosarra extenderá su crédito hasta junio. Pero solo hasta entonces, porque si no gana Liga o Champions se acabará su periplo en el banquillo merengue a pesar del contrato de tres temporadas que le hizo Pérez. Y no solo por falta de resultados, sino por no saber garbillar el dorado granero que pusieron en sus manos, con exceso de medias puntas.

Y aquí, un matiz. Tal vez, si el coleccionista supremo hubiera atendido el deseo de Xabi de incorporar a Zubimendi las cosas hubieran sido diferentes. Una media con el actual faro del Arsenal, líder brillante de la Premier, y Valverde más Bellingham, convendremos que no tiene nada que ver con lo que ha tenido que enjaretar hasta ahora el entrenador madridista. Y alguien podría aducir que Tchouameni está destacando para bien, pero reiteramos que no es ni será nunca un mediocentro organizador. Por el contrario, quizá sería un extraordinario central, tipo Hierro, aun sin llegar tampoco a la calidad técnica del malagueño.

Otra posibilidad sería que el Barça le ganara por la mínima en un partido muy disputado, en cuyo caso también lograría Xabi alargar su estancia hasta junio.

Y el tercer y peor escenario para Alonso sería que se cumpliera el pronóstico y el Barça dejara clara en el césped la gran diferencia que existe sobre el papel en cuanto al equilibrio de ambas plantillas, sobre todo en el medio campo. En este caso, goleada o amplia superioridad culé, Xabi Alonso sería historia triste en la casa blanca y pasaría a su desván del olvido.

En definitiva, aparte del título, hay en juego alguna nueva pieza en la colección particular de don Florentino Pérez.