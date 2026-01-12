El Ciudad de Calasparra, campeón de invierno

Terminó la primera vuelta en el grupo único de la Preferente Autonómica, donde el Ciudad de Calasparra se proclama campeón de invierno pese a empatar en su campo ante el Algar.

Empezó marcando el equipo calasparreño. Empató el Algar e incluso volteó el marcador, pero el equipo de Rafa Muñoz no perdió la fe e igualó en el descuento. Un punto de oro por cómo iba el marcador.

Los Garres siguen con su particular crisis de juego y resultados. Esta vez perdieron en Las Tejeras ante el Deportivo Murcia. El solitario tanto lo anotó Dani Morales a los ochenta y dos minutos. Los Garres se aleja de los lugares de ascenso directo.

La plantilla del Deportivo Murcia celebra el triunfo en Los Garres / Prensa Deportivo Murcia

El Lorca Deportiva empezó tan mal como acabó el año. El equipo de Cuadrado no levanta cabeza. Empezó ganando al Alcantarilla por mediación de Tomilson a los quince minutos, pero cuando quedaban cinco para el final, Bermejo por partida doble dio los tres puntos a su equipo. Los alcantarilleros acechan los lugares de ascenso directo.

Debacle del Alhama en su campo, ya que el San Javier le hizo una manita. Álvaro fue el verdugo de los alhameños con tres tantos. Tambien marcaron Linares y Oualid.

Un gol de Bouba dio los tres puntos al Abarán ante el Algezares. Otro gol de Pablo supuso el triunfo del Bullas ante el Raal.

Samir del Beniel dio la victoria a su equipo ante el Ciudad de Murcia.

El Lumbreras perdió la oportunidad de acabar líder, pero perdió ante el Archena. Los locales se pusieron por delante por mediación de Óscar y dos de Nico. Acortó Ortuño. No sirvió de nada.