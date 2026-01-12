El ciclista fallecido en el accidente de Librilla era Pepe Plaza, del Rajaos Runners

El hombre fallecido el pasado viernes en la travesía de la carretera N-340 en Librilla al chocar con otro vehículo cuando montaba en bicicleta era José Martínez de la Plaza, conocido como Pepe Plaza, integrante del equipo Rajaos Runners.

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) ha expresado este lunes su condolencia por el suceso. "Lamentablemente decimos adiós a otro ejemplo en mayúsculas, José Martínez de la Plaza, Pepe Plaza para todos", fallecido "al sufrir la colisión con un vehículo mientras entrenaba en bicicleta", señala un mensaje emitido por la institución a la que estaba adscrito.

El atleta del club Rajaos Runners Alcantarilla, de 55 años, era un fiel participante en el circuito Trail Tour FAMU en las últimas ediciones, incluida la más reciente y, "por encima de todo, una persona fantástica, servicial y apreciada por todos los que le conocimos", ha apuntado la entidad presidida por Antonio Jesús Bermúdez.

También desde el Rajaos se han hecho eco de la muerte de su deportista: "Siempre con nosotros, Pepe Plaza. No tenemos palabras para expresar tanto dolor. Toda la familia del club Rajaos Runners lloramos la pérdida de José Martínez de la Plaza, nuestro Pepe Plaza".

El accidente de tráfico tuvo lugar en el término municipal de Librilla, en la carretera N-340A, y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del atropellado, según indicó el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia. La conductora del vehículo fue atendida in situ por una crisis de ansiedad.

El cuerpo de Pepe Plaza está siendo velado en el tanatorio San Roque de Alcantarilla y el entierro será este martes en el cementerio de Sangonera la Seca.