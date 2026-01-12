Carlos Alcaraz aterriza en Melbourne acompañado de Jannik Sinner

El tenista murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y el italiano Jannik Sinner, segundo en el ranking, viajaron juntos con sus respectivos equipos a Melbourne, en Australia, donde el próximo 18 de enero comienza el abierto de aquel país, primer Grand Slam de 2026.

A su llegada al aeropuerto de la capital del estado de Victoria, Sinner declaró, según un vídeo de Eurosport, que «los dos dormimos bastante; no hemos hablado mucho, pero es genial tener a ambos equipos en el mismo avión». Alcaraz señaló: «Siempre es un placer estar aquí. Es un hecho que la temporada ha comenzado y estoy emocionado. Necesitaba jugar más para estar listo, así que es genial estar de vuelta aquí. Nos empujamos el uno al otro para ser mejores», explicó el de Murcia. Sinner explicó que «cada uno es diferente» y este hecho «es bueno para el deporte, tener diferentes personalidades y estilos. Es genial compartir la pista con él. Veo un punto completamente diferente sobre cómo abordar determinados puntos», explicó el italiano.

Ambos disputaron el sábado en Incheom, en Corea del Sur, un encuentro de exhibición en el que se impuso el murciano por 2-0.