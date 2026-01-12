Adrián Colunga: "Nos faltó morder más después de marcar nuestro gol"

El Real Murcia volvió a vivir un gran ambiente en Nueva Condomina. El jarro de agua fría vino cuando, en el minuto 88, un golazo de Vázquez truncó los planes del conjunto grana, que iba ganando desde el primer cuarto de hora de partido. Un reparto de puntos que al técnico, Adrián Colunga, le pareció totalmente justo. «Creo que el empate es justo a lo largo del partido. Es cierto que cuando te meten un gol a balón parado, te marchas con un sabor agridulce, pero después de lo visto, este resultado me parece totalmente justo. Empezamos mejor que ellos, pero nos faltó morder más después del primer gol, y posteriormente ellos nos apretaron mucho más», comentó el técnico murcianista.

El encuentro recordó al derbi ante el Cartagena. Un comienzo bueno del Real Murcia, en el que domina durante los primeros 45 minutos, pero donde, tras el descanso, la cosa cambia y acaba sufriendo. «Puede parecerlo, pero lo que yo veo es que después de anotar el primer gol, tuvimos que tener más tiempo el balón. Durante el partido hubo momentos buenos con balón, pero nos faltó algo más. No estuvimos finos para encontrar espacios donde poder hacer el segundo gol», mencionó.

Las fotos del Murcia contra el Hércules. / Israel Sánchez

Jorge Mier, lesionado

La noticia del día la protagonizó Jorge Mier, el cual se cayó del once titular después de venir siendo uno de los mejores de la plantilla, y no disputó ningún minuto. Todo apuntaba a una posible lesión, y Colunga lo terminó de confirmar en rueda de prensa. «Mier está lesionado, notó un pinchazo en su gemelo, y no contaremos con él la próxima semana ante el Ibiza», comentó.

Héctor, con problemas físicos

Otra mala noticia, que también se suma a la lesión de Mier, es la de Héctor, que se tuvo que retirar del campo. Aún no se sabe el alcance de su lesión, pero no sería mal momento para mirar en el mercado invernal. «Yo me dedico a entrenar. Es verdad que cuando estás en el mercado invernal hay fichajes. Que todo lo que venga sea para aportar, pero ahora hay que recuperarse y centrarse en el próximo partido», concluyó.