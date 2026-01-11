El Yeclano Deportivo cae en Melilla

El Yeclano Deportivo cayó derrotado en Melilla en un partido discreto de los azulgranas, que cuando mejor estaban recibieron un gol en una falta lejana justo antes del descanso. Los de Iván Ruiz no terminaron de acomodarse en la segunda parte, y pese a ello rozaron el empate en el descuento en un remate de Iker.

El Melilla de Javi Motos comenzó el partido convencido de que era el día de cambiar la tendencia tras semanas mostrándose competitivo. Sus diez primeros minutos fueron muy buenos, hasta que el Yeclano consiguió adaptarse al entorno y recuperar con facilidad, manteniendo más la bola.

Con Totti en el pivote y Tudela ayudando a Carrasco algo más adelante, los Domínguez fueron yendo de menos a más conforme corregían posiciones tácticas a la marcha. El Yeclano comenzó a generar varios córners y alguna que otra falta lateral que no terminaban de finalizarse, pero que llevaban el partido hacia la ruta prediseñada.

Sin embargo, cuando más adaptado estaba el equipo, una falta muy lejana desequilibraría el duelo. Borja, que había salido bien en las dos áreas anteriores, arriesgó saliendo cerca de la frontal, llegando levemente más tarde que Segura, cuyo remate entró llorando con la portería descubierta tras más de cuatro encuentros imbatido.

Tras el paso por vestuarios, el Melilla salió en tromba y el Yeclano se trastabilleaba entre el seco césped del Álvarez Caro y las décimas de segundo de retardo que parecían arrastrar. La mayor esperanza azulgrana se sustentaba en que los norteafricanos no cerraban el choque, especialmente tras las dos clamorosas acciones que Claverías desaprovechó lanzando alto y al travesaño.

Melilla - Yeclano Deportivo / Prensa Yeclano

Iván Ruiz agitó al equipo con cambios tácticos y sustituciones que dieron fuerza, pero no terminaron de cuajarse. Xavi forzó a rechazar con puños a Franganillo y se sucedieron varios córners favorables en la mejor fase de la segunda mitad. Sin embargo, la sensación de peligro era mayor que la del Melilla, e incluso Jordan salvaba in extremis en una contra letal local.

La incógnita era si el Yeclano sabría aprovechar la típica jugada final que iba a disponer en el descuento. Balón colgado desde la izquierda con todo el equipo volcado al ataque, y el canterano Iker Navarro entró desmarcado y con todo a su favor para rematar en la frontal del área pequeña, salvando el guardameta Franganillo.

Al final, derrota justa ante lo visto sobre el césped, cuya digestión inteligente marcará la madurez y la tendencia del equipo ahora que afronta tres de los cuatro próximos partidos en La Constitución.