Un UCAM Murcia sin pólvora cede ante el Antoniano

El UCAM Murcia cede ante el Antoniano (2-1). Los universitarios tenían en su mano el seguir en la lucha por el liderato, pero la falta de acierto y los errores les condenaron. A Germán Crespo y a los suyos les tocará seguir trabajando para no ceder más puntos y volver a situarse con opciones de liderato.

La lucha por el liderato estaba en juego en Lebrija. Aunque la victoria del UCAM Murcia no aseguraba ocupar esa primera posición, ya que dependía de lo que hiciera el Águias en su partido, sí servía para mantener la pelea activa y meter una presión extra al cuadro dirigido por Adrián Hernández.

German Crespo y sus jugadores sabían que estaban haciendo las cosas bien últimamente, y por ello no podían permitirse tropezar. Después de ser muy cuestionado a mitad de la primera vuelta, el cordobés cambió el chip de los suyos, consiguiendo sumar 3 victorias consecutivas, que los catapultó hasta las primeras posiciones.

Sobre el césped de Lebrija, los universitarios saltaron muy enchufados. Como si el primer objetivo del choque fuera conseguir un gol en los primeros compases. Hubiera sido así, de no ser por el arquero del Antoniano, que evitó una doble ocasión. Ale Marín y Mizzian tuvieron el primer tanto en sus botas, pero no pudieron sobrepasar el muro andaluz.

A pesar del excelente arranque de los azul y dorados, y después de que Mizzian tuviera otra buena ocasión, un error los castigó duramente. Ackermann falló en la salida, y no se entendió con Javi Ramírez, y Arreola aprovechó para cabecear a puerta vacía. Los errores condenan y al UCAM Murcia le tocaba levantar la cabeza y salir a igualar la contienda.

El fútbol no siempre es justo, y en este caso, el equipo que más había peleado estaba por detrás en el marcador. El Antoniano, que tan solo había llegado una vez, logró materializar su ocasión. Germán Crespo se marchaba a vestuarios con la idea de volver a centrar a sus jugadores, para que le dieran la vuelta al resultado en el segundo tiempo.

Cuando los jugadores regresaron al terreno de juego para disputar los últimos 45 minutos, se notaba que el UCAM Murcia quería volver a meterse en el encuentro. Ale Marín fue uno de los más activos en los primeros compases. El extremo universitario, que ya lo había intentado anteriormente, volvió a quedarse a nada de empatar el choque.

El problema de no materializar alguna de las ocasiones que generas es que el rival tenga más efectividad y sí lo haga. Cuando el UCAM Murcia seguía buscando el empate, y perdonando muchas acciones, el Antoniano llegó, y por mediación de Álex Fernández, puso más distancia en el marcador. El cuadro local ampliaba su renta y dejaba la situación vista para sentencia.

Al borde del final, y casi sin margen de maniobra, el UCAM Murcia no bajó los brazos y consiguió recortar distancias con un tanto de Héctor Fernández. Un gol que llegó tarde y que no fue suficiente para evitar que el Antoniano se llevara la victoria. Los universitarios pierden su baza de meter presión al Águilas y se olvidan del liderato por esta jornada.