El Real Murcia cierra la primera vuelta con su primera ‘gran cita’

Todavía restan varios meses para que el Real Murcia encare uno de esos partidos en los que te juegas todo. Pero lo que vivirá esta tarde en la Nueva Condomina (18.00 horas, Movistar +) puede que sea el ensayo de una de esas ‘grandes citas’ que todo equipo sueña con vivir en la recta final de la temporada.

Y eso que hasta hace tan solo unos meses este hecho parecía algo impensable para los aficionados granas. Porque el Real Murcia llegó a estar colista del grupo II de la Primera Federación hace unas semanas, y ahora tiene en su mano finalizar la primera vuelta en los puestos de ascenso de play off para continuar apretando al líder.

Todo esto lo ha hecho posible gracias a un Adrián Colunga que ha sabido exprimir al máximo una plantilla que desde el club intentarán mejorar durante el mercado invernal, sobre todo para paliar las carencias más evidentes. El técnico asturiano ha convertido al Real Murcia en una máquina de sumar puntos, especialmente de tres en tres, algo que ha reactivado la ilusión entre sus aficionados y que confían en poder mantener esta línea en el segundo tramo de la competición.

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, durante un entrenamiento en Nueva Condomina. / | REAL MURCIA

Deberá saber jugar el Real Murcia ahora con todos esos factores, y también con una Nueva Condomina que registrará una de las mejores entradas de la temporada al recibir alrededor de 4.000 aficionados visitantes en sus gradas. «Es un partido con una carga emocional diferente, pero son tres puntos más en juego ante un buen equipo. Tenemos que estar muy concentrados en todas las fases porque tienen a jugadores diferenciales y lo tomamos como un partido más. Aunque sí que es cierto que hay unos determinados partidos durante el año que tienen una carga emocional extra y este así lo es», remarcó Colunga en la previa del partido ante el Hércules de Alicante.

Quizás este encuentro se pueda asemejar en este aspecto al vivido ante el FC Cartagena, que se acabó adjudicando el conjunto grana, con la salvedad de que en esa ocasión el Real Murcia era el que jugaba fuera de su estadio y los miles de desplazados llegaban desde la capital del Segura. Como también se podría hacer una analogía con el duelo de Copa del Rey ante el Real Betis, aunque la diferencia de categoría entre ambos era un hándicap a tener muy en cuenta como así se acabó contemplando.

Pedro Benito, en un entrenamiento de esta semana. / | REAL MURCIA

Así pues, el Real Murcia tiene la oportunidad de consagrarse definitivamente. Especialmente en su estadio, donde su vulnerabilidad como local en sus temporadas anteriores en Primera Federación le han acabado lastrando en la pelea por los objetivos más ambiciosos. Algo que parece haber mejorado desde la llegada de Colunga y que quiere mantener en este ‘ensayo’ de un gran evento para estar preparados de cara al futuro.

Jorquera, la novedad

El técnico asturiano cuenta en su plantilla con la novedad de Joel Jorquera, la primera incorporación de este mercado invernal por parte del club murcianista y que puede entrar en la convocatoria a pesar de haber realizado tan solo un par de entrenamientos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que los centrocampistas Joao Pedro Palmberg y Sekou estrenarán ficha del primer equipo, por lo que Colunga tendrá mayor margen a la hora de incluir jugadores del filial evitando el riesgo de caer en alineación indebida, algo que ha tenido que esquivar en varias ocasiones desde que llegó al cargo debido a los problemas con la enfermería.

Joel Jorquera lucirá el dorsal 19 con el Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Vuelve Carlos Rojas

No podrá contar con Moyita, quien también vistió la camiseta del Hércules, y al que le quedan un par de semanas para poder trabajar con el resto del grupo debido a sus problemas físicos, pero sí que podría cruzarse el Real Murcia con un Carlos Rojas, exjugador grana, que ahora se encuentra en las filas del Hércules. El equipo alicantino viene de caer por 1-5 ante el Sabadell tras una buena racha de resultados, y no quiere descolgarse del tren de cabeza al situarse ya a cuatro puntos del quinto clasificado.