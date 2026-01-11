El Real Madrid tira de talento para someter a un batallador MoraBanc

El Real Madrid tiró de talento este domingo para sumar un nuevo triunfo en Andorra que refuerza su liderato en la Liga Endesa aunque para ello tuvo que sufrir hasta el final ante un batallador MoraBanc que le plantó cara de principio a fin pero no pudo culminar la sorpresa y enlazó su quinta derrota consecutiva (85-90).

Los de Sergio Scariolo, sin ‘Facu’ Campazzo ni Gabriel Deck, contaron con el acierto de Mario Hezonja (14 puntos) y ‘Edy’ Tavares, que aportó 13 puntos y 7 rebotes.

El MoraBanc llevó a cabo una mejor puesta en escena. Con más intensidad desde el salto inicial, llegó a ganar por diez puntos (17-7 y 19-9). Enfrente, el Real Madrid arrancó sin acierto, con un paupérrimo 4 de 17 en tiros de campo y sin ritmo en ataque. Además, por parte de los locales destacó Xavier Castañeda con 7 puntos. Al final del primer cuarto se llegó con los locales ocho arriba (21-13, min 10).

Los de Sergio Scariolo despertaron en el segundo cuarto. Anotaron su primer triple del partido nada más empezar estos segundos 10 minutos con la firma de Alberto Abalde. Del 33-23 se pasó al 41-40 con un parcial de 6-13 y sólo mantuvo en el choque a los del Principado el acierto de Castañeda.

Un triple de Okeke empató el partido a 38, Castañeda respondió desde la misma distancia y Llull, sobre la bocina, dejó un ajustado 41-40 al descanso con 16 puntos de Castañeda con un 4 de 5 en triples como mejor noticia para los anfitriones.

En la reanudación, la igualdad fue una constante, pero el Real Madrid recuperó el instinto competitivo. En la posición de ala pívot dominó el norteamericano ‘Chuma’ Okeke y un parcial de 4-11 situó el 58-61 con un mate de Len y dos puntos de Théo Maledon al final del tercer periodo.

El Real Madrid empezó mejor el último acto con rentas de cinco puntos tras un triple de Alberto Abalde (64-69) y a partir de ahí gestionó pequeñas rentas pero sin poder confiarse porque los arreones del MoraBanc mantenían la incertidumbre en el marcador.

Los locales compitieron hasta el final, pero se fueron quedando sin gasolina a medida que pasaban los minutos. Una pérdida de Shannon Evans II provocó un mate de Hezonja para el 72-80 a 3’46”. Hubo partido hasta los últimos instantes. Un triple de Kuric situó el 81-82 a 1’13”, pero hasta ahí llegaron las fuerzas de los de Joan Plaza, que sucumbieron ante el líder y prolongaron su racha negativa del último mes.

Fecha técnica

85- MoraBanc Andorra (21+20+17+27): Shannon Evans II (8), Best (4), Okoye (8), Kostadinov (10) y Pustovyi (12) -cinco iniclal-; ‘Chumi’ Ortega (5), Kuric (9), Castañeda (21), Udeze (1), McKoy (7) y Rubén Guerrero (-).

90- Real Madrid (13+27+21+29): Feliz (4), Llull (9), Hezonja (14), Okeke (9) y ‘Edy’ Tavares (13) -cinco inicial-; Lyles (8), Len (10), Maledon (11), Abalde (10), Procida (2) y Krämer (-).

Árbitros: Antonio Conde, ‘Juande’ Oyón y Yasmina Alcaraz. Eliminado por cinco faltas personales ‘Edy’ Tavares (m. 38) -Real Madrid- y Kostadinov (m. 39) -MoraBanc-

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Marti de Andorra la Vella ante 3.922 espectadores.