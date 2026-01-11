El Lorca no aprovecha sus ocasiones y lo paga caro

El Lorca Deportiva regresó de vacío de tierras cordobesas tras perder ante el Puente Genil por la mínima cuando restaban cinco minutos para el final. El equipo local seguirá invicto en su campo una jornada más. Volvió a demostrar sus cualidades. Los jugadores lorquinistas estaban avisados, pero ni así. Oportunidad perdida para el equipo de Sebas López, que volverá a jugar como visitante el próximo domingo a las seis, en el estadio Nueva Victoria ante el Real Jaén. Muy buena primera parte del Lorca Deportiva, que no aprovechó las ocasiones, y todo lo contrario ocurrió en la segunda, donde el Puente Genil fue mejor y sí que hizo bueno el balón parado.

No sorprendió el once que puso en liza el técnico aguileño del Lorca, Sebas López. Alineó un once pensando en jugar más por dentro debido a las limitaciones del terreno de juego. Por ello intentó reforzar la parcela ancha con varios efectivos, donde destacó la presencia del gaditano Dani García, llegado en el mercado de invierno. Mucha vigilancia defensiva en las segundas jugadas y balones parados, ganar los duelos y más juego directo eran las premisas antes del encuentro.

El Lorca salió muy metido en el partido. Mucho mejor que los locales. Se adueñaron del balón y pronto se volvió a ver el protagonismo de Dani García, quien recibió una tarascada que le valió la temprana amonestación a Azael. El primer cuarto de hora fue un monólogo del equipo lorquino que pudo marcar a los diez minutos, donde Naranjo estuvo a punto de plantarse ante Del Valle, pero el balón se le quedó atrás en el momento más inoportuno.

Los defensores locales tenían serias dificultades para quitar el balón a los visitantes, excepto con acciones antideportivas, lo que le valió una segunda amonestación para los de casa, esta vez para Capi. El canterano del Real Murcia, Lalo Hernández, se tenía que multiplicar, ya que el trabajo se le amontonaba. A los veinticinco minutos, el meta Del Valle evitó el gol del Lorca a disparo de Heredia. Primer disparo entre palos del partido, en esta ocasión en el haber del Lorca. No había noticias del Puente Genil en ataque. Llegada la media hora de juego, partido muy plácido para Fran Árbol. Por juego y ocasiones, el equipo lorquino estaba mereciendo ir por delante en el marcador. Dio la impresión de que el Puente Genil empezó a despertar, pero de una forma tímida, sin problemas para la zaga lorquinista. Carlos Ramírez era el jugador más incisivo.

El Lorca seguía muy serio; llegaba con acercamientos que bien pudieron terminar en gol. En el minuto treinta y ocho, Acevedo se pasó de generoso y quizá le privó de haber adelantado a su equipo. Los lorquinos, superiores a su rival, sacaban córners y encerraban al Puente Genil en su campo. Terminó la primera parte sin que se moviera el marcador, con una gran imagen del Lorca Deportiva, mejor que el Puente Genil. Los jugadores interpretaron muy bien la pizarra de Sebas López y merecieron marcharse al vestuario con algún gol a favor.

Puente Genil - Lorca Deportiva / L.O.

Todo fue distinto en la segunda parte. Los locales salieron con una marcha o dos más que los visitantes y estos se vieron sorprendidos. El partido entró en una fase muy fea, con demasiado nerviosismo en el campo, poco fútbol y mejor el Puente Genil. El técnico lorquinista buscó parar el partido y buscar revulsivos con numerosos cambios. El Puente Genil llegó al área del Lorca en los primeros quince minutos, más que en toda la primera parte. Todo lo contrario en el equipo lorquino, más preocupado de defender. Tocó sufrir en esa fase por los arreones de los locales espoleados por su público.

Pese a lo caliente que se había puesto el partido, el fútbol brillaba por su ausencia, así como las ocasiones de gol. Muchos duelos, balones divididos, pero ni dos pases seguidos en ambos equipos. No parecían los mismos equipos del primer tiempo, sobre todo el Lorca Deportiva. Las numerosas interrupciones por los cambios y las acciones antireglamentarias impedían la continuidad del juego. La premisa había cambiado. Había que no perder lo que se había ganado durante casi todo el partido. Así lo demostró Sebas López cuando introdujo al central Fromsa en lugar de Willy.

Meter músculo y centímetros en defensa de poco le sirvió, ya que poco después, el equipo local marcó, como es normal en su campo, a balón parado. Centro desde la esquina de Polaco e Ismael Moro de cabeza; batió a Fran Árbol. La única ocasión clara de los locales en todo el partido. Cien por cien de efectividad. Poco después, Gabri López pudo empatar lo mismo que Álex Peque.

Decepción de los pocos aficionados lorquinos que se dieron cita en tierras cordobesas por la derrota. El Lorca que tan buena imagen dejó en el primer tiempo no existió en el segundo.