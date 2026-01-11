El Ibiza, primer reto de 2026 para el FC Cartagena de Arribas

El FC Cartagena cierra la primera vuelta frente al Ibiza (12.00 horas, LaLiga+) con un partido que pasará a la historia. No por el duelo en sí mismo, sino por la presencia de Alejandro Arribas por primera vez como presidente del club albinegro en el palco del Cartagonova. Un palco que ha pasado abandonado casi un año, desde que en febrero de 2025 la antigua directiva decidiera no acudir más a los partidos. Una semana después de confirmarse la compra definitiva, el Cartagena inicia una nueva era con el objetivo deportivo del ascenso entre ceja y ceja.

Así lo afirmó el nuevo presidente, Alejandro Arribas, en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes para explicar el proceso de compraventa, el estado actual de la entidad y sus planes para el futuro del Cartagena. En el poco tiempo que tuvo para los asuntos deportivos, que dejará en manos de Javier Hernández como director deportivo, Arribas expresó su deseo de ascender. Meta que pasa por recuperar el rumbo que ha perdido el equipo de Javi Rey en los últimos dos meses de competición, coincidiendo con el lío institucional.

No atraviesa su mejor momento el Cartagena, que ha pasado de pelear por el primer puesto a mediados de noviembre a salir de los puestos de play off en enero. En ese periodo, desde que venció en Teruel (1-2), sólo ha ganado al Betis Deportivo (0-1) y al Torremolinos (3-0). Llega de empatar con el Alcorcón en Santo Domingo.

Poco bagaje para un equipo que aspira a la parte alta de la clasificación. Por ello tiene encima a cinco equipos: Sabadell (35), Atlético Madrileño (34), Europa (30), Real Murcia (29) y Eldense (29). Con 27 puntos, la preocupación de Javi Rey es alcanzar la treintena, mientras que la posición en la tabla no es, ahora mismo, prioritaria para el gallego.

Alejandro Arribas, durante la rueda de prensa celebrada en el estadio Cartagonova. / | IVÁN URQUÍZAR

Tiene el cuadro portuario frente al Ibiza una ocasión para volver a ganar y volver a ser «ese Cartagena fuerte en casa» que quiere el entrenador. Los ibicencos, fuera de posición con respecto a su presupuesto y plantilla, atraviesan una enorme crisis que sólo les ha permitido ganar un partido desde octubre. Además, preparan una absoluta revolución en el equipo con cuatro salidas de figuras importantes: Josep Señè, Fede Vico, Javier Belman y el exalbinegro Álex Gallar. El último ha entrado en las quinielas para reforzar el conjunto albinegro en invierno.

Se ha mantenido en el proyecto celeste el entrenador, Miguel Álvarez, que sustituyó a principios de temporada a Paco Jémez. Y ha llegado como cedido el delantero Max Svensson procedente del Casa Pia portugués con pasado en el Espanyol y Osasuna, donde llegó a debutar en Primera. Por el momento, el Ibiza es décimo sexto con 20 puntos, muy lejos de las expectativas marcadas a inicio de curso.

Javi Rey, durante un entrenamiento de esta semana / Prensa FC Cartagena

Bajas en el puesto de central

Las únicas bajas de Javi Rey para el partido de hoy serán las de los centrales Fran Vélez y Marco Carrascal, que continúan condicionando a la zaga albinegra. Por ello, en el mercado de invierno, la prioridad máxima es la llegada de otro defensa central y la continuidad de Vélez está en tela de juicio.

Con nuevo presidente y consejo de administración, el Cartagena tiene su primer reto de 2026 frente al Ibiza en un partido que marca el comienzo de la era Arribas.