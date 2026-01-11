El Hozono Global Jairis se impone con autoridad al Lointek Gernika

El Hozono Global Jairis volvió a sonar reconocible. El conjunto de Alcantarilla firmó una victoria sólida ante Lointek Gernika (91-73) en el Fausto Vicent, en un partido que fue de menos a más y que confirmó la recuperación del tono colectivo que llevó al equipo a brillar la pasada temporada.

Lo bueno de tener una gran cantidad de músicos disponibles es que, si la orquesta no afina bien desde el principio, siempre puedes tirar del fondo de instrumentos para que la sinfonía pite bien. Así le pasó al Jairis en los primeros compases del partido, en media estrofa Gernika se puso con un 2-8 y posesión. Un par de correcciones del director de orquesta y la cuadrillera trovera de Alcantarilla empezó a rimar con sentido, un triple de Lou López y otro de Ekh le dieron la vuelta a marcador (12-10). Después fue Massey la que entonó un solo de puntuación para llevar a las suyas hasta un 22-16, aunque la última rima la puso Gernika (22-18).

El trovo de las chicas de negro continuó fino al arranque del segundo acto, y es que Berstch cogió los instrumentos e inició una cuarteta en la que generó diez puntos seguidos para cantar un parcial de 9-0 (41-26) lo que también suponía una máxima de +15 para las decanas. Solo algo desafinó en estos momentos en que Jairis aplicó su mejor pentagrama, Gernika reboteó con mucho acierto en la zona local. Siete capturas en la pintura del Jairis en la primera parte, permitió a las vascas no desafinar del todo al descanso (45-38).

LA MÚSICA DE BERSCHT

Pero este Jairis recuerda al del año pasado, esas decanas que florecieron a ritmo de juego rápido, vistoso y con un gran acierto en el tiro exterior. Jugadoras como Berstch que, en su regreso tras su alejamiento del Fausto Vicent, vuelve a ser ese cuatro de garantías, en la que confiar los momentos calientes y convertir calabazas en flores. Además, a este conjunto coral se unió la magia de Ayuso y la muñeca juguetona de Alarcón que permitió a las chicas de negro entonar un parcial de 12-1 (69-50) prácticamente demoledor como demuestra el resultado de este periodo un 26-16 para las locales.

El último acto sirvió para no recordar la baja de Vonleh, ni la de Cherry, por lesión. Y es que Berstch siguió cogiendo las medidas a “su” pabellón para cerrar su cuenta particular con 20 puntos gestionados en los momentos más decisivos de un partido al que también se sumaron viejas rockeras que deleitaron a la parroquia local como Lou López-Senechal con 16 puntos o una Txell Alarcón que le ha cogido su esquina en la 6,75 y desde donde ve el aro como una piscina con un 3/6 y como la de siempre, Ayuso, que suma garra, magia y espectáculo a partes iguales.

Un partido escrito en clave de sol y donde se desafinó poco, es más, el equipo de Alcantarilla se permitió realizar muchos experimentos sobre el parqué del Fausto Vicent jugando con tres pequeñas (Mataix, Prieto, Lou López), con dos interiores muy abiertas (Gil-Berstch) y dar descanso a jugadoras con muchas horas de orquesta como Ayuso o Massey.

VONLEH DEJA EL CLUB

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador de Jairis, Bernat Canut confirmó que Vonleh dejaba el equipo de Alcantarilla tras ser fichada. De esta forma, las decanas se quedan con 10 jugadoras en la primera plantilla más Alguacil y López que completan los entrenamientos y disponen de pocos minutos. El propio entrador aseguró que el club no acudirá, de momento, al mercado para suplir la baja de la pívot estadounidense

FICHA TÉCNICA

CB Hozono Global Jairis: Ayuso (11), Alarcón (11), Lou López (16), Ekh (9), Gil (9)-cinco inicial- Prieto (2), Mataix (5), Massey (6), Berstch (20), Alguacil (2)

LOINTEK Gernika: Olaeta (7), Salvadores (12), Jankovic (16), Bessoir (11), Brown (7) - cinco inicial- Matarranz (3), Westrick (5), Castedo (12), Pollerós (0)

Parciales: 22-18/45-38/71-54/ 91-73

Árbitros: BÁEZ BATISTA, MARTINEZ PRADA, PINELA GARCIA. Eliminaron por cinco faltas a Matarranz (30’)

Pabellón Fausto Vicent 1000 espectadores.