El Hozono Global Jairis arranca la segunda vuelta desde la cuarta posición

El Hozono Global Jairis Alcantarilla comenzará la segunda vuelta de la Liga Femenina Endesa de baloncesto recibiendo este domingo al Lointek Gernika Bizkaia tras haber sellado su clasificación para la Copa de la Reina.

El conjunto murciano lo hará, además, como cabeza de serie pues las de Bernat Canut son cuartas en el campeonato liguero con un bagaje de nueve victorias y seis derrotas y estando en buena dinámica, al haber ganado sus tres últimos compromisos, el más reciente por 74-84 en la cancha del Kutxabank Araski de Vitoria.

El partido, de la decimosexta jornada, comenzará a la una de la tarde en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla y el Jairis tendrá enfrente al undécimo en la tabla, un rival entrenado por dos ex de las alcantarilleras como Lucas Fernández y Franky García, que saldó con triunfo seis de sus 15 choques ligueros. Entre sus derrotas figura la que encajó como local frente al cuadro murciano por 74-78 en la sexta fecha del campeonato el 7 de noviembre de 2025.

En el Lointek, que llegará al Fausto tras dar la sorpresa venciendo por 72-62 a un Spar Girona que tan sólo habia perdido un encuentro y era líder, destacan nacionales como Ane Olaeta, Ángela Salvadores y Esther Castedo y con jugadoras extranjeras como Joy Brown, Masa Jankovic y Emily Bessoir dentro de una plantilla en la que también se integran Laura Westerik, Esther Matarranz y Sarah Polleros.

"El Lointek Gernika es muy capaz de ganar a los rivales de arriba porque es un equipo duro, vertical, que cuenta con jugadoras de experiencia, que van muy bien al rebote y tienen buen tiro exterior, y jugadoras muy duras que van muy bien al poste y juegan muy bien sin balón", dijo Canut en la previa al radiografiar al adversario al que se medirán.

"Estamos con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir ajustando las piezas aunque hay cansancio y las jugadoras tienen las piernas pesadas, algo que se notó en el entrenamiento", indicó también el ilerdense, quien, no obstante, confía en que las suyas den una buen respuesta.

"Este es un examen para ver el hambre del equipo. Pedíamos hasta el último partido cosas que te dan una motivación especial, y ahora pasamos página, vamos a la segunda vuelta y está aquí la ambición del equipo: utilizar este buen momento de juego para seguir creciendo y para ser más constantes", concluyó el de la Seu de Urgell, quien ya no contará con la alero estadounidense Kaleena Mosqueda-Lewis, fichada en diciembre con contrato temporal y que no seguirá una vez finalizado el vínculo.