De Francisco y Lorena Ríos, los más rápidos en la CXM Vista Alegre-Sierra Gorda

Dos corredores del Paquetazos Drill Team, Óscar de Francisco y Lorena Ríos Gutiérrez, fueron los vencedores de la octava edición de la CXM Vista Alegre-Sierra Gorda, una cita consolidada en el calendario de distancia media maratón que recorre una parte del circuito que emplea la Ruta de las Fortalezas.

De Francisco, con un tiempo de 1h.30:02, fue el más rápido, acabando por delante de Juan Antonio Rodríguez (1h.31:28), del Trail Cartagena, y de Juan Miguel Conesa Baño (1h.31:37). En féminas, tras Lorena Ríos (2h.00:30) entraron en la línea de meta Gloria Alcaraz García, del Cartago Atletismo (2h.03:10) y Cristina Albaladejo Sánchez (2h.04:30).

En una jornada fría pero con el sol luciendo en el cielo, los campeones masculinos por categorías fueron Pablo Otón (M45), Jesús Ortiz (M35), Carlos Olmos (M40), Adrián Sánchez (senior), Fernando Beltrán (M50), José Manuel Ruiz López (M55), Miguel Requena (promesa), Pedro Hernández (M60) y Pedro Expósito (M65). Y en mujeres, Juani Cervantes (M40), Pilar Montes (M35), Isabel Calatrava (M45), Olga Torralva (M55), Irene Llangostera (senior) y Mercedes Martínez (M50).

Los 12K, para Agustín Hernández e Isabel Pelegrín

A su vez, también se llevó a cabo una prueba de 12 kilómetros, donde Agustín Hernández Dávila, del Roller Master La Unión, e Isabel Pelegrín Esparza, del Runtritón, fueron los ganadores. El campeón masculino, con un tiempo de 49:56, estuvo acompañado en el podio por Ángel Castillejo (51:07, del Mandarache, y Hassan Mehraz (53:30), del Black Panzers; y la ganadora femenina, con 57:33, superó a Marta Sánchez (1h.02:53), del Alma Fit, y Sonia Vasquez (1h.07:04).

El programa se completó con una ruta senderista de ocho kilómetros y carreras infantiles no competitivas.

Hubo además un reconocimiento para el equipo J. J. Running Team, así como a la diversidad funcional para Carlos Javier Lucas, Francisco Javier Fernández y Julia Susmozas. Los clásicos macarrones de El Many y el roscón de Reyes pusieron el broche de oro tras la entrega de trofeos, que corrió a cargo de la concejala Belén Romero, Francisco Hernández, presidente de la Junta Vecinal, Juan Esparza, presidente del Vista Alegre Trail, Esther Alfonso, en representación de Repsol, José Luis Conesa, presidente del Club Runtritón, y Salvador Inglés, del CEX Cartagena.