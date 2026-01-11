El FC Cartagena cae goleado frente al Ibiza

Dura y triste derrota del FC Cartagena en su primer partido de 2026 en casa. Termina la primera vuelta el cuadro cartagenero con muy malas sensaciones después de la goleada por 1 a 4 del Ibiza, un equipo que llegaba en crisis al Cartagonova. Recibió pronto el primer gol, por la falta de contundencia defensiva y, pese a empatar a la media hora Ortuño en una buena jugada, no dio más de sí el Cartagena.

Antes del descanso recibió el segundo y poco después de regresar de vestuarios el tercero, ambos con la pasividad en área propia por bandera. El cuarto llegó desde los once metros tras un penalti cometido por Rubén Serrano. Con 27 puntos y fuera del play off llega el Cartagena al ecuador de la temporada. También con mucho trabajo por delante en el mercado invernal y muchos cambios en el planteamiento de Javi Rey de cara a la segunda mitad de la campaña.

Comenzó bien el partido el FC Cartagena, ocupando mejor los espacios que su rival y jugando rápido al primer toque. Controló el balón en los primeros minutos y también el ritmo del juego. Ante las pérdidas de posesión, tiró el cuadro portuario de faltas tácticas para frenar los posibles contragolpes del Ibiza.

Dio el susto Luismi con un dolor en la rodilla que obligó a detener el juego. Aunque pudo continuar, fue el punto de inflexión de la primera parte. Desde entonces cambió la balanza del choque y el cuadro rival empezó a dominar al Cartagena. Monopolizó el balón ante una media presión muy tímida de los albinegros y llegó sin problemas a campo rival, donde se instaló durante buena parte de la primera mitad.

No supo que hacer con la pelota el Cartagena, que se trabó con un juego muy lento y previsible. El Ibiza, por el contrario, fue dando pasos adelante. Ya había avisado Bebé con un centro al área pequeña que Davo trató de controlar sin éxito. El siguiente aviso fue una jugada con hasta cuatro ocasiones de gol. Se salvó el Cartagena de las tres primeras, pero en la cuarta llegó el primer tanto del partido.

Disparó Davo desde lejos y palmeó a un costado Iván Martínez. En la segunda centró Bebé para José Albert, que entró en carrera y se topó con el pie del meta albinegro. El rechace cayó a Del Olmo, que le pegó contra el cuerpo de Rubén Serrano, pero el rebote fue franco para el disparo de Davo, que no perdonó y batió la portería cartagenera, donde se agolpaban jugadores y portero.

El 0 a 1 fue un jarro de agua fría para el Cartagena, que lejos de reaccionar, siguió empeorando. La situación trajo los primeros pitos al equipo desde la grada buscando un cambio, pero se mantuvieron dormidos los hombres de Javi Rey, que pudieron recibir el tercero y el cuarto de haber estado más acertado el Ibiza.

A la media hora tuvo un ligero despertar el Cartagena que le sirvió para empatar el choque con una acción brillante. Marc Jurado, que fue el mejor de los suyos en el primer acto, subió la banda para centrar a media altura antes de alcanzar el área. Ortuño, que falló en un mano a mano minutos antes, controló en carrera y definió ante el portero con un buen disparo que puso el 1 a 1. Parecía que el gol significaría la remontada, pero fue todo lo contrario.

No pasaron ni cinco minutos hasta que el Cartagena volvió a encajar. De nuevo por su poca contundencia en área propia. La defensa dio espacio a Bebé en la frontal y su disparo lo sacó el portero con una buena estirada, pero que volvió a dejar el balón muerto en el área. Davo no tuvo más que empujarla ante la pasividad de Imanol Baz para hacer el 1 a 2 antes del descanso.

En los cinco minutos restantes, y el largo añadido por una primera parte muy accidentada, el Ibiza pudo ampliar su ventaja. Del Olmo disparó rozando la escuadra. José Albert remató sólo un córner en el primer palo y Bebé casi encuentra el hueco por el palo corto. De milagro se marchó el choque al descanso con un único gol de ventaja para los visitantes.

Lo normal era la goleada de los ibicencos y esta llegó en la segunda mitad. No se hicieron esperar los goles ante un Cartagena que no reaccionó tras el descanso. En el 57 llegó el tercero que, prácticamente, sentenció el encuentro. Bebé se internó en el área y encontró la carrera de Fran Castillo, que recibió sólo y definió arriba para el 1 a 3. Ni los cambios ni el paso atrás del Ibiza fueron suficientes para recortar distancias.

Tuvo algunas ocasiones a balón parado el cuadro portuario, pero otra desconexión en defensa provocó el cuarto y definitivo. Max Svensson, que debutaba hoy con los celestes, aprovechó la pasividad defensiva para conducir en el área y recibir la falta de Rubén Serrano. El colegiado señaló penalti y el delantero definió a la perfección para sentenciar el partido con el 1 a 4.

Sin reacción, con bronca y desfile de los aficionados albinegros se llegó al final de un partido desastroso del Cartagena. Unos primeros minutos buenos y el gol del empate fueron lo único que ofreció el cuadro portuario en su primer partido de 2026 en casa ante un rival que sólo había ganado un partido desde octubre. Termina la primera vuelta el Cartagena con 27 puntos.