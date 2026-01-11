La Deportiva Minera tira de solidez para sumar un punto en Estepona

La Deportiva Minera regresó de tierras malagueñas con un punto en el equipaje tras empatar sin goles ante el Estepona (0-0) en el estadio Francisco Muñoz Pérez, en un encuentro en el que el conjunto cartagenero dejó una imagen más que notable, especialmente en el plano defensivo, pero al que le faltó el ingrediente decisivo del fútbol: el gol.

El equipo dirigido por Checa firmó una primera mitad muy seria, ordenada y competitiva, en la que logró maniatar a su rival y llevar el peso del partido. La Minera se mostró sólida atrás, intensa en la presión y con criterio a la hora de manejar el balón, imponiendo su plan ante un Estepona aún en pleno proceso de reconstrucción tras los numerosos cambios en su plantilla. Fruto de ese dominio llegaron las mejores ocasiones del encuentro, aunque sin el premio merecido.

La más clara estuvo en las botas de Omar Perdomo, cuyo remate se estrelló en el palo mediado el primer tiempo, en la acción que mejor resume la falta de puntería del conjunto cartagenero. La Deportiva Minera generó peligro, pisó área con frecuencia, pero no encontró la eficacia necesaria para romper el empate, esa asignatura pendiente que acabó pesando en el desenlace.

Once titular de la Deportiva Minera en Estepona / Prensa Deportiva Minera

En el once inicial destacó la presencia de Pitu, uno de los refuerzos, mientras que en la segunda parte debutó Babacar Fedior, otra de las recientes incorporaciones procedente del Yeclano Deportivo. Tras el descanso, el Estepona dio un paso adelante y fue creciendo con el paso de los minutos, obligando a Álex Lázaro a intervenir en varias acciones de mérito. Fueron los momentos de mayor incertidumbre para una Deportiva Minera que, aun así, no renunció al ataque y trató de buscar el triunfo hasta el pitido final.

En los compases finales, Óscar Zorrilla tuvo en sus botas la opción de desnivelar la balanza, pero la fortuna volvió a ser esquiva. El 0-0 final deja un sabor agridulce en el cuadro presidido por José Blaya: un punto que no es negativo fuera de casa, pero que sabe a poco tras un partido bien trabajado y en el que la Minera hizo méritos suficientes para algo más.