El Cieza desarbola al Muleño en dos minutos

El CD Cieza mantiene el liderato de la categoría y la diferencia de puntos con sus perseguidores gracias a la trabajada victoria en el municipal de la Arboleja ante un gran Muleño CF que le puso las cosas difíciles al Cieza en la primera parte, con un gran juego y la posesión del balón, pero que en apenas dos minutos Brito desarbolaba a los pupilos de Fulgencio Ortega.

El partido comenzaba como viene siendo habitual, con el equipo visitante intentando no dejar jugar a los pupilos de Despotovic, sabedores de su clase, y un equipo espartero un tanto confiado de su calidad y que en los últimos encuentros les está dando más de un disgusto. Un Muleño bien plantado en el terreno de juego, moviendo bien el esférico, pero, como bien siendo habitual, el máximo aspirante al ascenso volvió a golpear primero, con un tanto de Esteban en trabajada jugada por la banda derecha por parte de Domi, que ponía el balón a la perfección en la cabeza de Esteban, que marcaba el 1-0.

Tras el gol, vuelta a lo mismo de siempre, un Cieza que baja el ritmo del partido y que deja a los rivales volverse a meter en el encuentro, y viéndose los mejores minutos del Muleño, con hasta tres ocasiones de gol clarísimas, y en una de ellas el balón va a la mano de Edu Luna, tras lo que el árbitro señalaba la pena máxima que Serrano anotaba a falta de pocos minutos para el descanso, llevando la intranquilidad a la grada, deseosos de llegar al descanso para ver si el Cieza, tras la reanudación, volvía a meterse en el encuentro.

Las imágenes del Cieza-Muleño / José Bermúdez

Y así fue, habían transcurrido apenas 5 minutos cuando Britos, de disparo desde fuera del área, anotaba el 2-1, celebrando el gol con rabia, ya que estaba siendo uno de los señalados por la afición por el poco ritmo del Cieza en la primera mitad, y tan solo dos minutos más tarde, Brito de cabeza volvía a anotar, viéndose de nuevo esa unión jugador-afición. Tras estos dos minutos frenéticos, el Muleño desapareció del encuentro, y era Ayoub, que había entrado pocos minutos antes, el que ponía el definitivo 4-1 en el marcador que deja al Cieza más líder si cabe.