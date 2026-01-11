Chris Martínez confirma el liderato del Águilas FC

Con dos goles de Chris Martínez, que suma 10 goles esta temporada, confirmó el Águilas FC su liderato, al vencer al Linares Deportivo siendo mejor, aunque con no muchas ocasiones de gol, pero marcando el ritmo del partido y teniendo la iniciativa durante todo el encuentro, un resultado que en los últimos minutos se pudo ampliar, con ocasiones de Javi Soto y Kevin Manzano, que no acertaron con la portería. Con esta nueva victoria, los costeros se mantienen en lo más alto de la clasificación una jornada más.

Con un remate de cabeza del delantero visitante Talaverón, que puso en apuros a Salcedo, arrancó el partido entre costeros y jienenses, en el que la disciplina defensiva de los visitantes impedía que los blanquiazules llegaran con peligro a la portería de Diego Barrios; tan solo lo lograban a balón parado. Sobre todo Mateo Enríquez probaba fortuna desde lejos en esas faltas, sin encontrar la portería. Antes de la media hora sufría un contratiempo los costeros; el central Antonio Sánchez tuvo que ser sustituido lesionado; su posición en el centro de la zaga la ocupó José Más, que solo le faltaba jugar en esa demarcación y lo volvió a cumplir como se esperaba.

Mateo era el único que lo intentaba; lo hizo desde fuera del área tras un rechace de la defensa visitante, pero sin problemas para que atrapara Diego Barrios. De falta llegó el gol de los costeros; en esta ocasión la sacó el pichichi Chris Martínez, enviando el balón raso sin que Diego Barrios pudiera evitar el gol. Con esa ventaja mínima de los costeros se llegó al descanso.

Chris Martínez, autor de los dos tantos / Jaime Zaragoza

Tras el paso por vestuarios, los costeros continuaron marcando el ritmo del partido y utilizando las bandas para llegar al área visitante, aproximaciones bien solventadas por la defensa visitante, hasta que llegó un centro de Johan Terranova, que remató raso Chris Martínez, para lograr el segundo gol de los costeros, el décimo del ariete en esta temporada.

Los de Adrián Hernández continuaron marcando el ritmo del partido, sin olvidar las bandas que tanto les estaban dando tanto resultado. Llegando a los últimos minutos con un partido roto por las necesidades del Linares, lo que provocó varias jugadas en las que pudieron ampliar la ventaja los costeros, si Kevin Manzano y Javi Soto hubieran estado acertados con la portería