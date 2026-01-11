El Caesa Cartagena viaja a Melilla para romper su sequía

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto jugará este domingo en la cancha del Melilla Ciudad del Deporte tratando de ganar en Primera FEB tres meses después y lo buscará frente a un rival directo en la lucha por la permanencia en el segundo escalón nacional.

El partido, de la decimosexta jornada liguera, comenzará a las doce del mediodía en el pabellón Javier Imbroda Ortiz de la capital melillense y enfrentará a dos de los tres peores conjuntos de la competición. Tanto el Caesa como el equipo que tendrá enfrente presentan un bagaje de dos victorias y 12 derrotas para ser el penúltimo y el antepenúltimo, respectivamente, de una categoría cuya clasificación cierra, por una cuestión de diferencia de puntos, el Palmer Basket Mallorca Palma, también con un 2-12.

El cuadro cartagenero no vence un partido desde que lo hiciera por 82-78 ante el Alimerka Oviedo el 11 de octubre de 2025. Era la tercera jornada, el Caesa se colocaba sexto al ser su segundo triunfo en tres jornadas y, desde entonces, el conjunto todavía dirigido por Félix Alonso ha encadenado un fiasco detrás de otro. Este domingo se cumplirán tres meses justos de aquel triunfo y buena parte de los resultados adversos encajados en ese periodo fueron por gran diferencia o sin opción real de pelear por ganar, sin ir más lejos el 75-88 ante el Flexicar Fuenlabrada.

El Melilla Ciudad del Deporte, por su parte, encadena cinco derrotas, la más reciente por 97-88 contra el Caja Rural CB Zamora.

El Ciudad de Molina Basket se mide al Castellón

En Segunda FEB, dentro del grupo Este, el Ciudad de Molina Basket visitará también este domingo a las doce del mediodía al Amics Castelló en un partido con pronóstico claro a favor de los de la capital de la Plana. Los de Carles Miñana son decimoterceros y penúltimos con sólo tres triunfos y 10 derrotas y su rival de turno comparte el liderato con el Proinbeni UPB Gandía, ambos con un 10-3.

Mientras los murcianos encadenan cuatro derrotas incluyendo el rotundo 107-67 de hace seis días en la cancha del CB Getafe el cuadro levantino lleva tres triunfos seguidos ganando y se presentará en su pista del pabellón Ciutat de Castelló tras imponerse por 93-72 al Club Esportiu Bàsquet Llíria.