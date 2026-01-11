El Caesa Cartagena se aferra a la Primera FEB en Melilla

El Grupo Caesa Cartagena se presentó en el Pabellón de Deportes Javier Imbroda, uno de los escenarios baloncestisticos más exigentes, acuciado por las dudas de su rumbo errático y por la victoria del Palmer Basket, que había sumado el día antes su difícil cita contra el Grupo Alega Cantabria y se había alejado de la permanencia en Primera FEB. Sobre esa cornisa en la que parecía empezar a tiritar incluso Félix Alonso, el cuadro albinegro despachó una estupenda función comprometida e intensa en Melilla, cabalgando sobre el momento de inspiración extraordinario de Webster (28 puntos y cinco asistencias), la habitual intensidad de Faverani y la implicación mortífera de Garuba, que se marcó el mejor partido de la temporada.

Así se mantuvo enganchado a la categoría y ganó unos días de paz para el club y para el crecimiento de una escuadra aún balbuceante, a solo una semana de la visita de Jordi Juste al Palacio de los Deportes.

En este contexto, el Caesa respondió con certezas de una solidez desacostumbrada, sin posponer la tarea en la ciudad autónoma. Lució otro aire desde el comienzo, con intensidad, determinación y más velocidad en la circulación de la pelota. Se tiró a por el encuentro como solía hacerlo en temporadas anteriores. El equipo de Alonso tenía todos los interruptores hacia arriba, con más convicción que otros días, con menos dudas y rodeos insustanciales en ataque. Por ahí se le solía apagar la luz.

El pelotón albinegro se presentó en el Javier Imbroda con una versión más acertada que buscó exprimir desde el inicio el acierto nuclear de Garuba y Webster, que van sintonizando la misma frecuencia. En ese contexto, la inteligencia de Rivera constituye un atajo imbatible. El dominicano abrió la caja de los trucos y se dedicó a dar pases teledirigidos a sus compañeros, haciendo trizas la defensa melillense. Se saltaba así ese nudo que el cuadro cartagenero se ha hecho muchas veces a sí mismo y dejaba al equipo de Rafa Sanz sin tiempo para recular y taponar las grietas.

Los visitantes aprovecharon la puntería exterior de sus tiradores para empezar el encuentro asegurándose la iniciativa (27-30). El segundo cuarto fue un intercambio de golpes entre dos equipos que conocen muy bien tanto las virtudes como los defectos de su rival. Más cómodos corriendo que jugando en ataque estático. El Caesa fue capaz de llegar al descanso con una renta de diez puntos (39-49).

Félix Alonso redujo las rotaciones y la estrategia le funcionó. El Caesa aprovechó un momento de arrebato colectivo para construirse una diferencia de quince puntos (49-64). La defensa local se asfixió. La brecha con la que el equipo portuario llegó a los últimos diez minutos fue importante (59-69).

Con el trabajo realizado, los visitantes fueron capaces de contener las embestidas del Melilla durante un último periodo en el que el equipo norteafricano buscó, sin continuidad, la remontada. El sentido de grupo durante mucho rato que evidenciaron los visitantes fue más importante que los momentos del cuadro local. De esta manera, el club albinegro se regala unos días de alegría por un triunfo de prestigio en la ciudad autónoma. El Caesa vuelve a contar en la lucha por la permanencia.

Ficha técnica

Melilla Ciudad del Deporte: Heron (16), Córdoba (10), Cruz (16), Díaz Rodríguez (5), Poirier (12) -cinco inicial-; García (6), Stilma (0), Krutous (0), Peno (0), Rodríguez (10), Debaut (3) y Godspower (6).

Grupo Caesa Seguros Cartagena: Garuba (18), Idehen (5), Webster (28), Rivera (15), Domenech (4) -cinco inicial-; Polynice (2), Martín (4), Svejcar (0), Harguindey (0), Ayesa (0) y Faverani (15).

Marcador cada cuarto: 27-30, 39-49 (descanso); 58-68, 84-91 (final).

Árbitros: Albacete Chamón, González Cuervo y Arresa Quintero.

Pabellón: Pabellón de Deportes Javier Imbroda.