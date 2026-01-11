El Águilas defiende el liderato en el inicio de la segunda vuelta

Arranca la segunda vuelta en Segunda RFEF y el Águilas FC defiende el liderato en casa. Recibe en el Centenario El Rubial al Linares, un equipo con unas expectativas más altas a principio de temporada y que no ha realizado una buena primera vuelta del campeonato. Se encuentra en la undécima posición a cinco puntos de la promoción de ascenso. No obstante, esta circunstancia no deja de ser engañosa visto el potencial del equipo jienense, al que se le sigue esperando entre los elegidos para luchar por el ascenso.

Un objetivo al que también aspira el Águilas FC, que arranca la segunda mitad del campeonato como líder, pero con tan solo un punto de ventaja con el UCAM Murcia, segundo clasificado, por lo que mantener el liderato pasa por lograr hoy la victoria frente al Linares. No estará en el once, por primera vez en la temporada, el central Uri por sanción y Adrián Hernández recupera a Aitor tras superar su lesión de tobillo.

El Lorca quiere asaltar el fortín de Puente Genil

El Lorca Deportiva tendrá el reto de seguir en la parte alta de la clasificación esta mañana a las 12.00 horas enfrentando a domicilio al Puente Genil, un equipo que no ha perdido ningún partido en su campo este curso. Los lorquinos inician la segunda vuelta con la intención de que no les ocurra lo mismo del principio de temporada, donde estuvieron seis partidos sin ganar y solo sumaron tres puntos de dieciocho. El equipo lorquino ya ganó al Puente Genil en el estadio Artés Carrasco, 1-0.

El técnico Sebas López tiene la baja de Galiano por lesión y algunos jugadores tocados como Alvaro Martínez, Carrasco y Naranjo. Tampoco estará Spinman, que se ha marchado cedido al Quintanar del Rey. El Puente Genil destaca por encajar muy pocos goles en su campo, pero también marca pocos. El colegiado extremeño Pablo Gargantilla dirigirá el partido.

Prueba de fuego para la Minera en Estepona

La Deportiva Minera afronta este domingo (12.00 horas, Web Directo) una exigente prueba de madurez en Estepona. El cuadro malagueño pondrá a examen la solidez y las aspiraciones reales del equipo dirigido por Checa.

La Deportiva Minera llega a la cita situada en la novena posición con 25 puntos, a solo tres del playoff de ascenso. Un contexto que convierte el duelo en clave tanto desde el punto de vista clasificatorio como anímico, ya que el objetivo del club no es otro que pelear por el ascenso y no puede permitirse perder comba en ese tren. Simón Moreno y Babaca Fedior han sido los elegidos en el mercado para potenciar la parcela ofensiva.

Enfrente estará un Estepona herido pero con aires de renovación. El conjunto malagueño ocupa una situación clasificatoria dramática, con apenas 11 puntos, a once del playout y a doce de la salvación directa. Sin embargo, la victoria lograda la pasada jornada ha reavivado la esperanza en la ciudad. A ello se suma la llegada de Julen Guerrero como manager general, la leyenda del Athletic Club, encargado de liderar una profunda remodelación deportiva para intentar el difícil milagro de la permanencia.

El UCAM Murcia quiere seguir metiendo presión al líder

El UCAM Murcia quiere más y espera sumar de tres en Lebrija. Los universitarios están pisándole los talones a las Águilas, líder de la liga, después de imponerse ante ellos en el duelo de la última jornada. Ahora les toca la misión de volver a puntuar y meterle más presión.

El cuadro de Germán Crespo se mide al Antoniano (12.30 horas, Web Directo) en un duelo en el que no puede fallar si quiere seguir peleando por el liderato. Contará con todos sus efectivos, añadiéndole uno nuevo. Se marchó Ñito González, que no terminó de cuajar en La Condomina, y llegó Iván Moreno.

El rival del UCAM Murcia, el Club Atlético Antoniano, llega a este duelo en la décima posición de la tabla y con opciones a llegar a la zona de play off. El conjunto sevillano, con 24 puntos, está a solo cuatro de entrar a esa zona de promoción. Un duelo complicado, pero en el que ambos conjuntos lucharán por sus propios intereses.

El Yeclano Deportivo desafía la urgencia del Melilla

El Yeclano Deportivo afronta este domingo una nueva jornada liguera con la moral por las nubes y la mirada puesta en los puestos nobles de la clasificación. El conjunto del Altiplano visita el estadio Álvarez Claro de Melilla a partir de las 12.00 horas en un duelo de alta exigencia y con mucho más en juego de lo que indica el calendario. Si el Yeclano Deportivo consigue los tres puntos en el siempre complicado feudo melillense, podría cerrar la jornada en puestos de play off.

Desde la llegada al banquillo de Iván Ruiz, el Yeclano ha experimentado una evidente mejoría. Tres victorias y un empate avalan el trabajo del nuevo técnico, que pierde a Babacar Fedior tras su salida, pero suma en el mercado al delantero Antonio Sánchez, llamado a ser la referencia ofensiva. Enfrente estará un Melilla necesitado, obligado por la clasificación y por las expectativas frustradas.