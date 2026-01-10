El UCAM Murcia se clasifica para la Copa con un toque de atención en Bilbao

En directo: Bilbao Basket - UCAM Murcia (19.00 horas, DAZN)

El Surne Bilbao golpea primero

Sant-Roos y Cate partieron de inicio en el quinteto de un UCAM Murcia al que le costó coger el ritmo en los primeros compases. El conjunto universitario tuvo que realizar varios ataques en estático, con el Bilbao Basket bien posicionado, y se encontró con un escenario distinto para poder desplegar su potencial. Aún así, tras el primer intercambio de canastas, una gran acción de DeJulius en la que robó el balón y anotó un triple después de un saque de fondo tras una canasta suya, permitió a los visitantes contar con su primera ventaja (4-11). Sin embargo, el equipo bilbaíno consiguió dar un paso adelante cuando peor pintaban las cosas, y un parcial de 8-0, con siete puntos de Jaworski, lo cambió todo (14-15). El UCAM no pudo reaccionar con las rotaciones, y a Sito Alonso se le vio algo desesperado tras un mate de Petrasek (18-17).

DeJulius, la única vía universitaria

Quizás una de las notas positivas del primer cuarto fueron los chispazos de Michael Forrest por parte del UCAM Murcia, y el base mantuvo esta línea en el inicio del segundo periodo con un triple al que rápidamente respondio Pantzar (21-20). El encuentro continuaba sin dueño, con un intercambio de canastas por parte de ambos equipos que era más fruto de unas defensas que no eran capaces de sostener a sus rivales. Fue entonces cuando un 'alley oop' de Bagayoko puso en alerta a los universitarios, al contar el Bilbao Basket con cuatro de ventaja (27-23). Respondieron DeJulius, con su regreso a pista, y un triple de Radebaugh que dejaba todo parejo en los primeros cinco minutos de este cuarto (29-28). Sin embargo, Bagayoko, con su segundo triple en el partido, alcanzaba los diez puntos y volvía a dejar tocado al UCAM tras su esfuerzo por recortar (32-28). Quiso aprovechar esta inercia positiva el equipo de Ponsarnau para intentar elevar el ritmo ante un equipo universitario que no lograba ni encontrar el acierto ni la fluidez en su juego al filo del descanso (36-32). DeJulius fue el que asumió toda la responsabilidad ofensiva en este tramo, pero el tercer triple de Jarowski volvió a sentar como un jarro de agua fría. Dibujó la jugada Sito Alonso, dándole el balón a Dylan Ennis a 12 segundos para el descanso, y el escolta anotó un triple para dejar al UCAM más cerca (41-40).

Frey, intratable desde el triple

El UCAM necesitaba cambiar mucho las cosas en el inicio de la segunda parte para poder llevarse la victoria del Bilbao Arena y no empezó con buen pie. Porque un parcial de 6-0, con los triples de Frey y Hilliard, permitió al Bilbao Basket contar con un importante colchón que logró ampliar más tarde y mantener la sequía de los universitarios. Hasta dos minutos estuvieron sin anotar los de Sito Alonso, que solo encontraban la vía de DeJulius para añadir puntos a su casillero al no aparecer más nombres en ataque (47-42). El guion se torció aún más, con dos acciones de Krampelj y dos pérdidas, que castigó Pantzar para poner la máxima ventaja (55-46). Nueve puntos debía recortar un UCAM Murcia ante un Sito Alonso que empezó a elevar su enfado. Le costó una técnica al entrenador por protestar, y también introdujo a Hicks en pista para intentar buscar otro tipo de soluciones. Sin embargo, cuando parecía que el cuadro murciano podía dar un paso adelante, llegó otro triple de Frey para volver a alejar a los murcianos (62-54). De hecho, una pequeña tangana entre el base y Sant-Roos acabó con una antideportiva señalada para el cubano (64-55).

Sin opciones

Nueve puntos era lo que debía recortar el UCAM si quería conseguir su undécima victoria este curso en la ACB, pero esa cifra se hizo aún más complicada en un abrir y cerrar de ojos con un parcial de 9-2 en el inicio de un último cuarto que ya dejó todo visto para sentencia. Los triples de Jaworski y Frey elevaron la distancia hasta los 16 puntos y dejaron muy tocados a los universitarios a falta de ocho minutos (73-57). Quiso tirar más de orgullo que de acierto el equipo universitario, pero ni eso fue suficiente para intentar reaccionar tras un triple de Radebaugh antes de perder a Raieste por faltas (79-64). Entre tiras y aflojas, el UCAM consiguió darle un mordisco al marcador y apostó por una defensa a toda pista para intentar atosigar a su rival, pero ni con esas logró hacer dudar a un Bilbao Basket muy sólido y que le tuvo contra las cuerdas durante los cuarenta minutos. Además, los últimos minutos fueron muy tensos, con varias enfrentamientos en pista en los que saltaban chispas (96-82).