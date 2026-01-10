El Real Murcia, entre lo emocional y lo deportivo

El Real Murcia tiene la opción de cerrar la primera vuelta del grupo II de Primera Federación en los puestos de play off de ascenso. Esto estaría dentro de sus objetivos marcados el pasado verano, pero era algo impensable hace tan solo un par de meses. Porque el Real Murcia que llegó a tocar fondo siendo colista de la clasificación ha conseguido rehacerse para mantener intacto sus metas.

Todavía restan muchas, varias semanas para que los granas se puedan jugar algo más que tres puntos, pero mientras que eso ocurra, Adrián Colunga ha fabricado un equipo especializado en añadir puntos a sus casillero. Sin embargo, a pesar de que este domingo (18.00 horas) tan solo podrá añadir otros tres más, el Real Murcia deberá saber lidiar también con una de las atmósferas más especiales de la categoría. Y es que se espera una de las mejores entradas de la temporada en una Nueva Condomina para la que ayer tan solo restaban cinco mil entradas por vender y que espera a casi cuatro mil seguidores llegados desde Alicante para apoyar al Hércules.

«Es un partido con una carga emocional diferente, pero son tres puntos más en juego ante un buen equipo. Tenemos que estar muy concentrados en todas las fases porque tienen a jugadores diferenciales y lo tomamos como un partido más. Aunque sí que es cierto que hay unos determinados partidos durante el año que tienen una carga emocional extra y este así lo es», remarcó Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, en la previa del choque.

«A nivel de trabajo ha sido como otra semana cualquiera, estamos entrenando muy bien y los chavales están haciendo un trabajo fantástico. Cuando llega el mercado puede ser que no sea la misma sensación, por el tema de las salidas o llegadas, pero a nivel de trabajo ha sido una semana más e intentar plantear el partido para ganar los tres puntos», señaló el asturiano.

Joel Jorquera lucirá el dorsal 19 con el Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Moyita vuelve a ser baja

Para el encuentro, Adrián Colunga no podrá contar con el centrocampista Moyita, del que espera poder incluirle en las sesiones grupales a partir de la próxima semana, pero con el que no se quiere arriesgar lo más mínimo hasta que esté totalmente recuperado. Además, los centrocampistas Joao Pedro Palmberg, quien el pasado noviembre renovó hasta 2030, y Sekou ya cuentan con ficha del primer equipo, por lo que el técnico contará con más margen para poder dar entrada a jugadores del Imperial sin caer en el riesgo de una alineación indebida. Además, portarán dorsales distintos.

La llegada de Jorquera

No obstante, la novedad en la convocatoria podría residir en la entrada del recién llegado Joel Jorquera, el primer refuerzo invernal para los murcianistas. «Creo que es un perfil de jugador que no teníamos. Viene al cien por cien para ayudar y estamos muy contentos. Será bueno meterlo cuanto antes en dinámica, ver cómo se encuentra y que esa adaptación sea lo más rápido posible. Estamos muy contentos con su incorporación», valoró Colunga sobre el extremo.

Preguntado por su peso en la toma de decisiones para incorporar jugadores en este mes de enero, donde el Real Murcia cuenta con una reestructuración en su organigrama deportivo tras la salida de Asier Goiria, Colunga fue tajante. «Soy entrenador y me dedico a entrenar. Al final te pueden preguntar y dar tu opinión, pero me dedico a entrenar. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Obvio que la parte técnica puede preguntar o pedirte opinión por el perfil, pero lo importante es que todo el que venga nos ayude a ganar partidos», comentó.

«Vengo para aportar»

De hecho, Joel Jorquera fue presentado ayer ante los medios de comunicación como nuevo jugador grana. El extremo llega cedido por el Moreirense portugués y espera volver a recuperar la confianza que tuvo en el Eldense hasta hace un año, con el que consiguió el ascenso a Segunda División. «He venido para volver a coger confianza, sumar minutos y recuperar sensaciones. Llego con muchas ganas», afirmó. Además, en cuanto a su condición física, envió un mensaje tranquilizador tras superar una lesión. «Estoy al 100% recuperado y con ganas de aportar en todo lo que haga falta», dijo. «Mi objetivo es ayudar al equipo, ya sea con goles o asistencias, para conseguir el objetivo final», incidió el futbolista catalán.