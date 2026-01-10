La reactivación del UCAM Murcia y su billete matemático a la Copa pasan por Bilbao

El UCAM Murcia CB ha entrado en el cuarto mes de la temporada en un escenario insólito hasta ahora. Y es que por primera vez ha encadenado dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa. Nunca antes había pasado por esta situación, después de llegar a firmar un balance de 10 victorias y dos derrotas, el mejor de su historia en doce jornadas en la ACB, y quiere volver a reactivar ese modo. O al menos recuperar su esencia, su carácter innato y solidez en su juego más allá de los resultados.

Y es que ante el Real Madrid y el Dreamland Gran Canaria, las dos derrotas consecutivas que han llevado a los universitarios al 10-4 en la clasificación, le faltó algo de chispa. Un ‘feeling’ en su juego que le permitiera fluir y sudar a partes iguales como en sus anteriores encuentros ante cualquier tipo de adversidad. Y eso es lo que buscará el conjunto universitario ante el Surne Bilbao Basket esta tarde (19.00 horas, DAZN).

Sin Kelan Martin

Como el club murciano no es de quedarse de brazos cruzados, ya ha movido ficha al detectar lo que le podía estar faltando en los últimos partidos. Y es que ante las dificultades para encontrar soluciones en el ala-pívot, después de un primer tramo en el que ha conseguido firmar sus mejores registros con un gran trabajo colectivo, el UCAM anunció el pasado jueves el fichaje de Kelan Martin hasta final de temporada. Sin embargo, no podrá contar con el norteamericano de cara al duelo en el Bilbao Arena.

«Creo que es un jugador que es una apuesta, como en su momento lo fue Davonte Cacok, un jugador que lleva sin jugar un tiempo, pero que el nivel que ha dado durante su carrera deportiva es muy bueno, y creo que nos puede ayudar en la posición 3 y de 4, a tener esa versatilidad. Ha tenido una mano muy fiable durante toda su carrera y, sobre todo, es otro jugador que si está bien, a nivel físico también nos aporta un poquito de nuestra identidad. Es súper positiva esta incorporación», comentó Sito Alonso sobre este movimiento que, en principio, no supondrá la salida de Zach Hicks de la entidad de manera inminente.

Kelan Martin, nuevo fichaje del UCAM Murcia, durante la pasada temporada con el Besiktas. / EUROCUP

Diagne, con una fractura

Kelan Martin no debutará en Bilbao, como tampoco podrá estar Moussa Diagne. El pívot sufre una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda y se perderá varios encuentros en las próximas semanas. «Parecía que era simplemente un dolor, pero no era un normal, era súper fuerte. Por eso ayer se confirmó su fractura en el dedo. Y agradecerle a Moussa el compromiso que tiene siempre con cada cosa que hacemos en el equipo. Soy una persona que nunca olvidaré los esfuerzos que hace por el equipo», comentó Sito Alonso.

Moussa Diagne, del UCAM Murcia, ante el Morabanc Andorra. / ACB Photo-Javier Bernal

Con la Copa en el horizonte

El Surne Bilbao Basket, por su parte, que tan solo ha perdido dos partidos en casa en lo que va de primera vuelta (Barça y Valencia Basket), cuenta también con las ausencias de Amar Sylla, que continúa al margen del grupo, y de Stefan Lazarevic, debido a un esguince de rodilla. El conjunto de Ponsarnau quiere apurar sus opciones de Copa del Rey, que pasan por ganar los tres encuentros que restan de esta primera vuelta para intentar alcanzar el listón de las nueve victorias.

El UCAM Murcia, por su parte, tiene en su mano el billete para la gran cita de Valencia, pero una victoria esta tarde le daría el pase matemático. Además, también le ayudaría a defender la cuarta posición para poder acceder al sorteo como cabeza de serie. Un privilegio que nunca ha conseguido y que le permitiría evitar en los cuartos de final a los otros tres rivales del Top-4, que son actualmente Real Madrid, Valencia y Barça.