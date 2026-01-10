Liga Endesa: Bilbao Basket - UCAM Murcia, en directo

En directo: Bilbao Basket - UCAM Murcia (19.00 horas, DAZN)

Primer cuarto

Sant-Roos y Cate partieron de inicio en el quinteto de un UCAM Murcia al que le costó coger el ritmo en los primeros compases. El conjunto universitario tuvo que realizar varios ataques en estático, con el Bilbao Basket bien posicionado, y se encontró con un escenario distinto para poder desplegar su potencial. Aún así, tras el primer intercambio de canastas, una gran acción de DeJulius en la que robó el balón y anotó un triple después de un saque de fondo tras una canasta suya, permitió a los visitantes contar con su primera ventaja (4-11). Sin embargo, el equipo bilbaíno consiguió dar un paso adelante cuando peor pintaban las cosas, y un parcial de 8-0, con siete puntos de Jaworski, lo cambió todo (14-15). El UCAM no pudo reaccionar con las rotaciones, y a Sito Alonso se le vio algo desesperado tras un mate de Petrasek (18-17).

Segundo cuarto

Quizás una de las notas positivas del primer cuarto fueron los chispazos de Michael Forrest por parte del UCAM Murcia, y el base mantuvo esta línea en el inicio del segundo periodo con un triple al que rápidamente respondio Pantzar (21-20). El encuentro continuaba sin dueño, con un intercambio de canastas por parte de ambos equipos que era más fruto de unas defensas que no eran capaces de sostener a sus rivales. Fue entonces cuando un 'alley oop' de Bagayoko puso en alerta a los universitarios, al contar el Bilbao Basket con cuatro de ventaja (27-23). Respondieron DeJulius, con su regreso a pista, y un triple de Radebaugh que dejaba todo parejo en los primeros cinco minutos de este cuarto (29-28). Sin embargo, Bagayoko, con su segundo triple en el partido, alcanzaba los diez puntos y volvía a dejar tocado al UCAM tras su esfuerzo por recortar (32-28). Quiso aprovechar esta inercia positiva el equipo de Ponsarnau para intentar elevar el ritmo ante un equipo universitario que no lograba ni encontrar el acierto ni la fluidez en su juego al filo del descanso (36-32). DeJulius fue el que asumió toda la responsabilidad ofensiva en este tramo, pero el tercer triple de Jarowski volvió a sentar como un jarro de agua fría. Dibujó la jugada Sito Alonso, dándole el balón a Dylan Ennis a 12 segundos para el descanso, y el escolta anotó un triple para dejar al UCAM más cerca (41-40).