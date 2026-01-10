El Jimbee quiere irse con un triunfo al parón del Europeo

El calendario del fútbol sala vuelve a provocar una interrupción a los clubes, esta vez por más de un mes. De nuevo, la competición liguera se ve condicionada por los compromisos internacionales y, tras una temporada pasada que arrancó bien entrado el mes de octubre por la disputa del Mundial, el campeonato vuelve a detenerse en este curso ahora durante más de un mes debido al Europeo de selecciones. Un parón que obliga a los equipos a replantear ritmos y objetivos, y que el Jimbee Cartagena quiere afrontar desde una posición de privilegio.

Antes de que la liga eche el freno, el conjunto cartagenero visita hoy (20:00 horas, LaLiga+) al Family Cash Alzira FS en el Palau d’Esports, con la intención de sumar tres puntos que le permitan asentarse en la tercera posición de la tabla. Un duelo con necesidades muy distintas para ambos conjuntos, pero con una importancia capital de cara a lo que vendrá tras el largo descanso competitivo.

El Jimbee llega a la cita todavía con la sonrisa dibujada tras la conquista, hace apenas una semana en Palma, de su tercera Supercopa consecutiva. Un éxito que confirma el excelente momento de madurez competitiva del proyecto y que ya luce en las vitrinas del club como el primer título del curso. Lejos de relajarse tras el éxito, el equipo dirigido por Duda dejó claro el pasado miércoles que la Liga sigue siendo una prioridad, firmando un contundente triunfo por 6-1 ante el Noia que refuerza su candidatura a estar entre los mejores.

Los jugadores del Jimbee celebran uno de los goles / Loyola Pérez de Villegas

Con 28 puntos en su casillero, el Jimbee ocupa la tercera plaza, a once del liderato que ostenta ElPozo Murcia. Enfrente estará un Alzira que atraviesa una situación muy delicada. El conjunto valenciano, recién ascendido, es penúltimo con ocho puntos y ocupa puestos de descenso, solo por encima del colista Ribera Navarra. La permanencia se encuentra a seis puntos, una distancia que convierte este encuentro en una auténtica final para los locales, todavía en pleno proceso de adaptación a la máxima categoría.

El Jimbee afronta el choque con tres bajas confirmadas: Renato, Jesús Izquierdo y Gon Castejón, además de varios tocados que tendrán que arriesgar para no ir en cuadro al partido. Un último esfuerzo, por parte de la plantilla, antes del parón para seguir demostrando el compromiso del grupo con un proyecto que no se conforma y que quiere cerrar este tramo del curso con una nueva victoria.