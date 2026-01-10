El Jimbee Cartagena acusa el cansancio y descarrila en Alzira

El Jimbee Cartagena se fue de vacío de Alzira en el último compromiso liguero antes del parón de selecciones, un frenazo inesperado que empaña ligeramente un tramo de temporada cargado de exigencia y de éxito. El vigente campeón de Liga acusó el desgaste acumulado —Supercopa de España levantada hace apenas una semana en Palma y el duelo intersemanal ante Noia— y terminó cayendo con justicia (3-2) frente a un rival instalado en puestos de descenso, pero que supo competir con fe, orden y determinación.

El choque no pudo comenzar peor. Apenas se había cumplido el primer minuto cuando el Alzira golpeó primero: córner ejecutado con precisión y volea impecable de Rubi para batir a Chispi y establecer el 1-0. El golpe despertó al Jimbee, que reaccionó con la rapidez que le caracteriza. Mellado, tras una buena asistencia de Cortés, se acomodó el balón y firmó el empate con un remate certero.

A partir de ahí, el partido entró en una fase de intercambio de golpes en la que emergió la figura de Chispi. Duda apostó por el meta cartagenero y este respondió con creces, sosteniendo a los suyos con una colección de intervenciones de mérito. Sin embargo, cuando el descanso parecía al alcance, llegó otro mazazo. A falta de cuatro segundos, Lechero culminó una gran acción individual cruzando el balón con la derecha.

Tras el paso por vestuarios, el Jimbee trató de asumir el mando. Tuvo opciones claras para empatar, pero la falta de acierto y un punto de precipitación lo penalizaron. Y, de nuevo, la fortuna le fue esquiva: una internada por la banda de Cristian terminó con un rebote en Darío Gil que acabó alojándose en la portería visitante para el 3-1, una acción tan desafortunada como decisiva.

Cortés, en un lance del partido / Prensa Alzira

Osamanmusa devolvió la esperanza en el minuto 30 con el 3-2, y desde entonces el Jimbee se lanzó con todo. Duda apostó por el portero-jugador en los últimos cinco minutos y llegaron los mejores momentos del equipo melonero, que cercó el área rival ante un Alzira bien replegado. Pereira, guardameta local, fue clave para sostener el resultado, aunque el partido pudo quedar sentenciado en una acción increíble: Pablo García, sin portero y a puerta vacía, mandó el balón por encima del larguero, dando una vida extra a los cartageneros. Aun así, el empate no llegó.

El 3-2 final premia el esfuerzo y la valentía de un Alzira necesitado y deja al Jimbee Cartagena quinto al inicio del parón, superado por Palma y Manzanares. Cuatro jugadores se marchan con la selección española y Motta con Italia, mientras el equipo de Duda reflexiona sobre una asignatura pendiente: el rendimiento a domicilio. No gana fuera desde el 28 de septiembre, una estadística que está lastrando su clasificación y que deberá corregir cuando la liga se reanude.n