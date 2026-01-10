Javi Rey: "Me importan más los 30 puntos que la posición en la tabla"

Tras el último entrenamiento de la semana y un día antes del choque frente al Ibiza (Domingo, 12.00 horas), el entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, ha atendido a los medios de comunicación. El técnico ha valorado la semana después del empate en Alcorcón. "El equipo está bien. Ya lo demostró en Alcorcón. Competimos bien en un campo difícil y la semana ha sido buena", ha comentado en primera instancia.

Cuestionado por jugadores diferenciales como Kevin Sánchez, Pablo Larrea o Luismi, que no pasan por su mejor momento de forma, Javi Rey defiende que "son momentos de la temporada" y que no está preocupado. "Esto es una carrera de fondo. Son diez meses y es imposible mantenerse al cien por cien. No me preocupa. Volveremos a ver la mejor versión de cada jugador porque esto es muy largo", ha expresado.

En cuanto a su rival de mañana domingo, en lo que será el primer partido de 2026 en casa y para el que Rey ha pedido el apoyo de la afición, el entrenador valora a los baleares como un equipo "herido" debido a los resultados. "La situación del Ibiza habla de la dificultad de la categoría. Es un equipo muy importante que hace nada estaba en el fútbol profesional. Ahora no está sacando los resultados, pero tiene muy buena plantilla y uno de los mayores presupuestos. Mañana vamos a ver a un rival muy complicado y herido, que lo hace más difícil", ha afirmado.

De su equipo, Rey espera recuperar la fortaleza en casa. "Hay muchas ganas porque podemos terminar la primera vuelta con 30 puntos. Estamos fuera de play off, aunque me importan más los 30 puntos que la posición. Queremos volver a ser ese Cartagena fuerte en el Cartagonova y todos juntos es más fácil", ha manifestado.

Sobre el mercado, el gallego ha asegurado que ha pedido "muchas cosas" y ha dado prioridad a un central. "El lunes nos seguiremos reuniendo con la nueva comisión deportiva para ver cómo está la plantilla y qué podemos hacer en el mercado", ha desvelado.

Por último, ha repasado las bajas para el partido frente al Ibiza. "Las bajas seguras son la de Fran Vélez y Marco Carrascal. La buena noticia es que lo de Vélez es una rotura muy pequeña. Recuperamos a De Blasis que el otro día tenía molestias en el gemelo", ha concluido el entrenador.