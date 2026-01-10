El extremo Iván Moreno, primer refuerzo invernal del UCAM Murcia

Un días después de anunciar la rescisión de contrato Antonio Manuel González Gómez ‘Ñito’, quien ha recalado en el Real Jaén, el UCAM Murcia CF anunció su primer fichaje en el mercado de invierno, el extremo Iván Moreno, malagueño que en la última temporada y media ha militado en el Unionistas de Salamanca, de Primera RFEF.

Formado en las canteras del Málaga CF, UD La Mosca y CD 26 de Febrero, con 19 años dio el salto al fútbol sénior, llegando a la Región de Murcia para incorporarse al Estudiantes de Murcia, filial del FC Jumilla, debutando esa misma etapa con el desaparecido conjunto vinícola en Segunda División B -disputó 5 partidos-.

En la temporada siguiente defendió la camiseta del Atlético Levante, con el que logró el ascenso de Tercera División a Segunda División B. Tras su etapa en el filial granota continuó su trayectoria en el Atlético Saguntino, donde volvió a pelear por un nuevo ascenso, aunque sin fortuna.

En la campaña 2019-2020 se incorporó al Guadalajara, donde estuvo hasta 2024 y con el que logró un ascenso a Segunda RFEF para en el verano de 2024 dar el salto a Primera Federación de la mano de Unionistas CF, con el que disputó treinta partidos la pasada campaña y otros diez en la actual. Iván Moreno ya entrenó ayer con el equipo y podría debutar mañana ante el Antoniano (12:30 horas).