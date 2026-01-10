Enfermedad
El exfutbolista del Chelsea Lamisha Musonda, de 33 años, desvela que solo le quedan "unos días de vida"
Es hermano del también futbolista Charly Musonda, exjugador del Betis y el Levante
EP
El exfutbolista belga Lamisha Musonda, jugador del Chelsea entre 2012 y 2014 y hermano del también futbolista Charly Musonda, ha anunciado este sábado que le quedan "unos días de vida" y que su condición es "crítica", aunque sin desvelar la grave enfermedad que padece.
"Al darme cuenta de que solo me quedan unos días de vida, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré esos recuerdos. La vida es dura, pero la vista es magnífica", señaló Musonda, de 33 años, en la red social Instagram.
El de Bruselas se formó en el Anderlecht antes de dar el salto en 2012 al Chelsea inglés, por el que fichó junto a sus hermanos Tika y Charly, este último exjugador del Real Betis (2015-17) y del Levante UD (2022-23). Se retiró en 2020.
Musonda desveló que ha pasado dos años "difíciles" por culpa de su enfermedad. "La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que uno soporta. Los últimos dos años han sido particularmente difíciles para mí. Con gran tristeza os anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud, lo que explica mi ausencia de las redes sociales. He tenido que afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora lucho por mi vida", manifestó.
"Vuestra ayuda y vuestras oraciones me serán de gran consuelo en estos momentos. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Como podéis ver, he tenido la suerte de tener una juventud maravillosa, y todavía tengo mucho que ofrecer. Pero hay muchas personas maravillosas a las que desearía haber podido agradecerles todo en persona. El hecho de que quizás no tenga la oportunidad me entristece. Os quiero a todos", concluyó.
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
- A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
- España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un trabajador municipal acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- El Ayuntamiento de Cartagena da el primer paso para construir hasta 20 viviendas en Barrio de la Concepción
- Llega el viento fuerte a la Región de Murcia: aviso amarillo y cambios en las temperaturas
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región de Murcia: 2X1 en atracciones para despedir Navilandia, encuentro de cuadrillas y mercadillos
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado