ElPozo Murcia empata el clásico del fútbol sala

ElPozo Murcia empata ante Inter (3-3). El clásico del fútbol sala nacional se peleó hasta el final, pero ambos equipos se conformaron con el reparto de puntos. Los murcianos siguen en la cabeza de la tabla, pero le dan ventaja al Barça, que les pisa los talones. Ahora viene un parón de un mes, por la Eurocopa, y Josan González tendrá tiempo para preparar a los jugadores que le queden, para la vuelta de la competición.

A una semana de comenzar la Euro Futsal, los Reyes Magos regalaron un clásico de este deporte. ElPozo Murcia visitó la casa de Inter Movistar. Un Inter Movistar que llegaba en un estado crítico, acumulando 3 encuentros sin ganar. El cuadro murciano quería seguir liderando la clasificación y sumar una nueva victoria a su palmarés.

Desde el primer minuto, se vio que Inter Movistar no salió como en el Palacio de los Deportes. Se notaba que este encuentro tenía una motivación distinta. Los murcianos se vieron sorprendidos por la intensidad, pero no fueron sometidos. Los de Josan González se apoyaron mucho en Marcel, buscando acciones por el costado.

Esa buena iniciativa de los madrileños se vio recompensada con un gol en los primeros minutos. En una jugada de tres para dos, Paniagua logró enchufar el pase de Chaguinha. El cuadro de Torrejón de Ardoz se adelantaba en el luminoso, con una gran jugada, que dejó a los murcianos hundidos.

ElPozo Murcia, si por algo se caracteriza esta temporada, es por no bajar los brazos. Minutos después, Gadeia respondió con un golazo de libre directo. El brasileño logró engañar a la barrera y encontrar puerta con facilidad. Josan González respiraba tranquilo después de volver a igualar la contienda.

Cuando todo apuntaba a que el choque se marchaba a vestuarios con tablas en el luminoso, Inter Movistar tuvo una cosa más que añadir. En segunda jugada, un disparo de Paniagua, que parecía que había sido Dener, se acabó colando en el arco defendido por Henrique. Los de Josan González se marcharon a vestuarios por detrás en el marcador.

El segundo tiempo dio comienzo, y ElPozo Murcia solo tenía una misión, volver a poner las tablas y comenzar un nuevo encuentro. El problema era que el Inter Movistar no estaba dispuesto a mostrar piedad ante ellos. El encuentro no estaba teniendo nada que ver con lo que se vio en Murcia, donde ElPozo venció sin muchos problemas.

Si había que señalar a alguien en el encuentro, ese era Henrique. En el encuentro anterior fue protagonista, salvando a su equipo, y en este volvió a ponerse la capa, para ser un muro bajo palos. Los madrileños no estaban siendo capaces de encontrar la manera de hacerle daño al brasileño.

Cuando restaban 8 minutos para el final del encuentro, ElPozo Murcia consiguió su objetivo. Ligeiro, a la tercera, pudo encontrar portería y devolver el empate al luminoso. La cosa no quedó ahí para ElPozo Murcia, ya que minutos más tarde volvió a ver portería, con un tanto de Ricardo Mayor, que puso a los suyos por delante en el electrónico.

Faltaban segundos para el final del encuentro, y Josan González y los suyos veían muy cerca los tres puntos, pero Inter Movistar tenía preparado un final distinto. Bartolome, desde línea de fondo, metió un pase al corazón del área, y Chaguinha empujó el esférico. Los madrileños empataron el choque en el último suspiro.

Al final todo quedó en reparto de puntos, y ambos conjuntos se marchan al parón con un sabor agridulce. ElPozo Murcia sigue liderando, pero le da ventaja a los catalanes. El cuadro madrileño puntúa, pero sigue sin sumar de tres.